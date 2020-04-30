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В базе данных 3DMark появилась информация о ноутбуке Clevo, протестированном в Time Spy и оснащенном необычным процессором Intel CC150 с графическим процессором NVIDIA RTX 2080.

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Несмотря на то, что ранее уже появлялась информация о процессоре Intel CC150, но это, пожалуй, первый раз, когда данный чип появляется в обычном игровом ноутбуке.

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Впервые обнаруженный инсайдером TUM_APISAK ноутбук Clevo P7xxTM1 набрал 9 548 баллов в 3DMark Time Spy. Мобильный компьютер получил 9 736 баллов в графическом тесте и 8 609 баллов в тесте процессора. Согласно записи 3DMark, этот ноутбук Clevo, работающий под управлением Windows 10, оснащен 16 Гб оперативной памяти в двухканальном режиме и накопителем емкостью 1 Тб.

Intel CC150 - это довольно интересный процессор, который предположительно является эксклюзивным для потокового сервиса NVIDIA GeForce Now. Предыдущие утечки информации о Intel CC150 подтверждают, что это процессор Core i9 9-го поколения, совместимый по выводам с нынешним сокетом LGA 1151. CC150 имеет 8 ядер и 16 потоков, не имеет встроенного графического процессора и обладает TDP 95 Вт. Данные 3DMark подтверждают базовую частоту 3,5 ГГц и отсутствие boost режима.

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Производительность Intel CC150 в 3DMark Time Spy примерно находится между Core i7-9750H и Core i9-9900K с использованием того же графического процессора. Постоянные тактовые частоты 3,5 ГГц могут быть полезны для службы потокового видео, такой как GeForce Now, в которой цель состоит в том, чтобы обеспечить стабильную потоковую передачу игры со скоростью 60 кадров в секунду. Нет полной уверенности, что ноутбук Clevo с процессором Intel CC150 появится в продаже, так как использованный в тестировании ноутбук вполне может быть просто прототипом будущих моделей.



