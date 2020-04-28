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Пользователь AquariusZi на форумах PC Shipping был одним из самых надежных источников утечек в прошлом, и он только что опубликовал новую информацию о GPU AMD Big Navi. Рассматриваемый 7 нм флагман, который, вероятно, можно было бы назвать AMD RX 5950 XT, будет иметь огромный кристалл площадью 505 мм² и предложит как минимум двукратную производительность графического процессора RX 5700 XT.

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Кроме того графические процессоры Navi 22 и Navi 23 будут иметь размеры 340 мм² и 240 мм² соответственно. Navi 23, вероятно, станет преемником текущего флагмана AMD Radeon RX 5700 XT. Источник также упомянул, что погрешность составляет 5 мм². Учитывая, что RX 5700XT имеет площадь кристалла 251 мм², размер 505 ммчипа Navi 21 вполне может иметь место.

GPU RX 5700XT содержит 40 CU на основе архитектуры RDNA, а грядущий RX 5950XT на базе графического процессора Navi 21 может легко содержать 80 CU. В результате получается 5120 потоковых процессоров, что даже без учёта каких-либо улучшений эффективности при переходе от RDNA к RDNA2 увеличивает производительность в 2 раза.

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Однако, стоит вспомнить, что AMD готовится представить в новинке трассировку лучей, которая потребует отдельных исполнительных блоков, таким образом количество CU может вырасти не в два раза, а в гораздо меньше. В любом случае, архитектурные преимущества в сочетании с увеличением физического размера дают основание предположить, что производительность всё же увеличится в 2 раза.

Похоже, что AMD готовит запуск довольно скоро, потому что несколько неизвестных графических процессоров только что прошло сертификацию RRA. По крайней мере четыре кодовых имени GPU также появились в документации EEC: Radeon RX 5950XT, Radeon RX 5950, Radeon RX 5900 и Radeon RX 5800. Хотя коронавирус определенно нарушил планы большинства компаний, есть надежда, что эти карты будут выпущены до сентября этого года.