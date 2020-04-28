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Как известно некоторые владельцы готовых компьютеров испытывают проблемы с драйверами графических процессоров компании Intel, которые иногда отказываются устанавливаться на ПК под управлением Windows 10. К счастью, корпорация Intel наконец-то разработала решение, которое позволит пользователям обновлять графические драйверы Intel. В настоящее время производители ПК не позволяют пользователям устанавливать драйверы Intel, загруженные с их веб-сайта, и это, очевидно, влияет на всех, кто пользуется устройством. Если вы не можете установить драйверы, выпущенные Intel, то это означает, что производитель вашего компьютера (HP, ASUS, Dell и т. Д.) настроил предварительно установленные драйверы Intel таким образом, что графические драйверы, загруженные с веб-сайта Intel блокируются системой. В этом случае пользователю нужно получить обновления графического драйвера непосредственно от производителя системы, что очень плохо, поскольку производители довольно часто не обновляют графические драйверы. Фактически, некоторые производители даже не выпускают обновленные драйверы для своих устройств начального и среднего уровня.

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По словам Intel, пользователи теперь могут обновлять драйверы графических процессоров по мере их выпуска Intel, не теряя при этом настроек, установленных производителем ПК.

"Утилита графического драйвера Smart Installer Enhancement позволяет конечным пользователям обновлять системы с помощью драйверов OEM DCH до более новых драйверов Intel DCH. В процессе этого обновления OEM-настройки сохраняются в соответствии с принципами разработки драйверов DCH от Microsoft", - отметили в Intel.

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Хотя это устраняет необходимость проверки, требуемую OEM производителем компьютера, Intel предупреждает, что принудительное использование их универсальных драйверов может привести к проблемам на некоторых устройствах. Если после замены драйверов вы заметили проблемы с производительностью или проблемы, связанные с конкретной платформой, Intel рекомендует вернуться к OEM драйверам. Корпорация Intel заявляет, что уже с сегодняшнего дня начнет внедрять эти изменения в Drivers and Support Assistant.