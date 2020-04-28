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Компания Icy Dock представила своё новое устройство ToughArmor MB840M2P-B, который представляет собой адаптер с интерфейсом PCIe, позволяющий подключать один NVMe накопитель через специальный слот на задней панели. Новинка использует 4 линии PCIe 3.0 в соответствии с протоколом NVMe и позволяет владельцам старых систем, не имеющих разъема M.2, без проблем подключать производительные SSD накопители, увеличивая общую отзывчивость системы. Кроме того данный адаптер позволяет производить быструю замену NVMe накопителей. Конечно не все накопители поддерживают функцию горячей замены, и пользователям придется проверять конкретные модели SSD накопителей, которые позволяют вывести их из эксплуатации, даже когда компьютер включен.

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Аксессуар ToughArmor от Icy Dock изготовлен из алюминия, улучшающего теплоотвод и оснащен встроенной термопарой, позволяющей контролировать температурный режим установленного SSD. ToughArmor имеет конструкцию, не требующую использования инструментов, которая позволяет упростить и ускорить замену твердотельных накопителей, длина которых находится в пределах от 30 мм до 110 мм. Специальный разъем на корпусе адаптера позволяет подключить его к индикатору активности жесткого диска персонального компьютера. Представленное устройство имеет несколько вариантов исполнения и может оснащаться как полноразмерными, так и низкопрофильными задними панелями, поэтому каждый пользователь сможет подобрать подходящий именно для его системного блока вариант. Как и другие карты расширения PCIe, адаптер ToughArmor может вставляться в любой слот PCIe, начиная с PCIe х4 и заканчивая полноразмерными PCIe х16. На момент написания данной новости, информация о ценах ToughArmor отсутствовала.