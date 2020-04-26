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WiFi 6 все еще находится на ранней стадии масштабного развертывания. В настоящее время только несколько новых маршрутизаторов или терминальных продуктов поддерживают новейший протокол WiFi 6. Однако технологии меняются с каждым днем, и следующее поколение WiFi 7 уже находится разработке.

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Сообщается, что теоретическая максимальная скорость передачи WiFi 7 может достигать 30 Гбит/с, что в три раза превышает максимальную скорость 9,6 Гбит/с для WiFi 6.

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По сравнению с текущим основным протоколом беспроводной передачи WiFi 5 (802.11 ac) новый WiFi 6 (802.11 ax) не только на 40% быстрее, но и потребляет меньше энергии. Маршрутизаторы, использующие протокол WiFi 6, могут одновременно поддерживать большее количество устройств. Более того, они поддерживают новейший протокол безопасности WP3. Даже хакерам сложно взломать его. Что касается текущего уровня технологического развития, то WiFi 6 уже стоит того, чтобы его называли идеальным.

Тем не менее, WiFi 7 также имеет право на существование. Мы знаем, что технология MU-MIMO, представленная WiFi 6, поддерживает до 8 потоков данных для одновременной работы. В этом смысле WiFi 7 представит технологию CMU-MIMO, который будет поддерживать до 16 потоков данных. Помимо традиционных полос 2,4 ГГц и 5 ГГц, WiFi 7 также будет поддерживать частоту 6 ГГц, причем все три полосы частот смогут работать одновременно. Кроме того, WiFi 6 (802.11 ax) в настоящее время использует метод модуляции сигнала 1024-QAM, а WiFi 7 будет модернизирован до метода модуляции сигнала 4096-QAM. Поэтому неудивительно, что эта технология будет развивать скорость до 30 Гбит/с.