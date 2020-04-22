Опубликованы системные требования новой Microsoft Flight Simulator
рекламаНовая игра Microsoft Flight Simulator, предназначенная для реализации реальных сценариев полета самолета, получила перечень системных требований, необходимых для запуска игры. Чтобы играть в Flight Simulator, игроку потребуется четырехъядерный процессор, например, чип AMD Ryzen 3 1200 или Intel Core i5-4460, а также не менее 8 Гб оперативной памяти. Для вывода изображения на экран с приемлемым FPS потребуется графический процессор с минимум 2 Гб видеопамяти, либо графический процессор AMD Radeon RX 570, либо графический процессор NVIDIA GeForce GTX 770. Странное требование для чипов от AMD, так как видеокарта Radeon RX 570 с 2 Гб памяти не существует в природе.
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Еще одним интересным фактом является требование 150 Гб дискового пространства, это должно означать, что игра будет иметь довольно большие карты с детально проработанным ландшафтом. Скорость интернет-соединения должна быть не менее 5 Мбит / с, а по мере увеличения разрешения и качества графики пользователю потребуется более быстрое соединение. Необходимость более быстрого соединения возникает по причине адаптивной потоковой передачи. Игра должна выглядеть потрясающе, и если вы захотите играть с наивысшим качеством, то рендеринг части графики игры будет происходить в облаке. Для этой цели Microsoft использует свою инфраструктуру Azure, которая помогает в обработке графики части игры и передает результат на компьютер игрока. Это гарантирует, что компьютер справится с максимальными настройками в игре. Кроме того, Microsoft показывает, как они могут использовать мощь облачных вычислений для этих целей.
рекламаДата выхода игры на данный момент остаётся загадкой.
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