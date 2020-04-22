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В сеть утекли изображения и характеристики Motorola Edge Plus до его премьеры

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 Похоже, что бренд Motorola возвращается во флагманский сегмент рынка смартфонов с моделями Edge и Edge Plus. Благодаря отчету Droidlife, мы можем получить представление о технических характеристиках устройства, а благодаря инсайдеру Eclnoh, у нас также есть возможность увидеть изображения Motorola Edge Plus.

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 Motorola Edge Plus оснащен 6,7-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением FHD+ и частотой обновления 90 Гц. Дисплей имеет закругления по краям. Как в устройствах Galaxy S на край дисплея можно выводить ярлыки различных приложений, хотя, если пользователю эта функция не нравится, то отображение ярлыков можно отключить.

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 На задней стороне Motorola Edge Plus расположен блок из трёх камер. Основная камера имеет датчик с разрешением 108 мегапикселей. Остальные камеры представлены 16 мегапиксельным сверхширокоугольным датчиком и 8 мегапиксельным телеобъективом. На лицевой стороне в отверстии экрана расположилась 25 мегапиксельная камера для селфи. Согласно утечкам информации, смартфон способен записывать видео разрешением 6К.

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 Смартфон Edge Plus оснащен чипсетом Qualcomm Snapdragon 865, 12 Гб оперативной памяти стандарта LPDDR5 и 256 Гб встроенной памяти UFS 3.0. Устройство имеет аккумуляторную батарею на 5000 мАч с  поддержкой проводной быстрой зарядкой мощностью 18 Вт, а также поддерживает беспроводную зарядку мощностью 15 Вт. Motorola Edge Plus также может заряжать другие устройства, передавая им до 5 Вт энергии беспроводным способом. На смартфон из коробки будет установлена ОС Android 10. Motorola обещает как минимум одно крупное обновление ПО в будущем.

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 Так как смартфон обладает флагманскими характеристиками, то и цена у него будет соответствующей. По данным Verizon, цена устройства составляет $1000 или $41,67/месяц в течение 24 месяцев. Смартфон является эксклюзивным для оператора связи Verizon, поэтому будет работать только в данной сети. Возможно в будущем модель разблокируют, и он станет доступен и для всех. Смартфоны Motorola Edge и Edge Plus должны быть представлены сегодня 22 апреля.

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Процессоры Intel 11-го поколения Rocket Lake-S будут совместимы с материнскими платами Z490 и привнесут поддержку PCIe 4.0
Каа
16:26
Ну посмотрим... считаю, что должно быть 70-100 баксов за путную плату на Z. За извращенческую (читай энтузиастскую) не более 200.
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warmuza
16:25
Не слушай местных критиков, ты молодчик и реальный посан. Продолжай своё дело.
Самый маленький Компьютер в столе от создателя знаменитого Компьютера в Столе
E1nher1
16:25
Ракеты в конце этого года полетят :)
Процессоры Intel 11-го поколения Rocket Lake-S будут совместимы с материнскими платами Z490 и привнесут поддержку PCIe 4.0
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