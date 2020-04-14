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Компания AMD заявила, что новые процессоры с оптимизированной частотой серии 7Fx2 предлагают самую высокую в мире производительность на ядро среди серверных процессоров на архитектуре x86. Повышения производительности удалось добиться увеличением базовой частоты на 500 МГц и дополнительным объемом кэш-памяти L3. Но в этом случае расплачиваться приходится более высоким уровнем TDP и возросшей стоимостью. Однако три новых процессора EPYC Rome 7Fx2 компенсируют эти показатели гораздо более высокой производительностью.

AMD продолжает отнимать долю рынка Intel для центров обработки данных и заявляет, что к второму кварталу этого года она намерена достичь средней доли, выраженной двузначными цифрами. Новые процессоры серии 7Fx2 стремятся расширить эту атаку на области, в которых Intel традиционно имеет преимущество.

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Новые процессоры выпускаются в версиях с 8, 16 и 24 ядрами, они заметно увеличили как базовую, так и boost частоты. Они по-прежнему основаны на том же 7-нм техпроцессе и микроархитектуре Zen 2, что и на других процессорах EPYC Rome, но AMD утверждает, что усовершенствования, внесенные в новинки, приводят к значительному преимуществу в производительности по сравнению с предыдущими моделями. AMD предоставила оценочные тесты SPEC2017_int_base, которые показывают значительное увеличение как производительности на ядро, так и производительности на доллар в рабочих нагрузках, которые долгое время были одними из самых сильных сторон Intel Xeon.

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Кроме того AMD имеет преимущество по каналам памяти (восемь против шести у Intel), более высокой поддерживаемой скорости памяти (DDR4-3200 против Intel DDR4-2933), большим объемом поддерживаемой памяти в 4 Тб (Intel выделяет 2 Тб без дополнительной платы) и 128 линиями PCIe 4.0 (у Intel 48 линий PCIe 3.0).

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Повышенная производительность на ядро также приносит пользу системам, где стоимость лицензирования на ядро часто перевешивает цену аппаратного обеспечения. Более полное использование программного обеспечения в конечном итоге приводит к снижению затрат, и AMD должна справится с этой задачей, увеличив базовые частоты на 500 МГц. AMD также увеличила boost частоту до 3,7 ГГц для своей 24 ядерной модели и до 3,9 ГГц для своих 16- и 8 ядерных процессоров.

Процессоры получили более высокий ценник, чтобы соответствовать спецификациям. 24-ядерная модель стоит 2450 долларов, что на 667 долларов больше, чем у сопоставимой модели AMD, но все же дешевле, чем у Intel Gold 6248R за 2700 долларов. 16 ядерная модель продается по цене 3100 долларов, что на 2122 доллара больше, чем у 7302. Эта модель стоит лишь немного меньше, чем у Intel Gold 6246R за 3286 долларов, что подчеркивает уверенность AMD в том, что у нее получился более быстрый процессор.

AMD EPYC Rome 7Fx2 Performance and Systems







Улучшение производительности - это здорово, но для успеха на рынке необходима поддержка широкого спектра известных производителей оборудования. В настоящее время у компании есть 110 платформ на рынке, и она планирует расширить их число до 140+ к концу 2020 года от таких компаний, как Dell, HPE, Lenovo и других.