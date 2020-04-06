Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

В начале 2020 года сообщалось, что компании Samsung удалось создать свои первые 3-нм прототипы, массовое производство которых планируется запустить в 2021 году. Теперь, похоже, Samsung вынуждена отложить запуск производства нового технологического узла до 2022 года, сообщает сегодня DigiTimes. Говорят, что задержки вызваны коронавирусом COVID-19, который ограничивает возможности Samsung выполнять запланированную установку оборудования для новых производственных линий.

реклама

Целью Samsung является к 2030 году стать ведущим производителем полупроводников в мире, и она хочет превзойти TSMC в гонке за лидерство в освоении 3 нм технологического процесса. Учитывая, что Тайвань справляется со вспышкой коронавируса довольно хорошо, то эта гонка может стать довольно захватывающей. Производство 3-нм полупроводников на мощностях TSMC по-прежнему планируется начать в 2022 году.

реклама

Работа Samsung в области 3 нм техпроцесса основана на технологии GAAFET, а не на FinFET. Новая конструкция включает в себя затворы по всему каналу, что приводит к уменьшению утечки энергии и, таким образом, к лучшему контролю канала. Это изменение дизайна позволило Samsung добиться успеха на ранних этапах разработки 3-нм прототипов, возможно, сделав его первым производителем полупроводников, который достигнет такого малого технологического процесса, если у TSMC возникнут какие-либо проблемы.