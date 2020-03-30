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Сегодня появилась утечка информации о производительности процессора Core i9-10900K. В базе данных Geekbench указывается, что i9-10900K работает на 30 процентов лучше, чем его предшественник в лице Core i9-9900K.

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Как сообщает портал Tom's Hardware, предполагаемый результат Geekbench 5 был обнаружен всем известным инсайдером Tum_Apisak.

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Тест производительности, выполненный с использованием материнской платы ASRock Z490M Pro4 с 32 Гб памяти DDR4, показывает, что будущий флагман от Intel набрал в одноядерном тесте 1437 баллов, а в многоядерном 11 390 баллов. Процессор Core i9-9900K, для сравнения, имеет одноядерный результат в 1340 баллов и многоядерный результат 8787 баллов.

С десятью ядрами неудивительно, что Core i9-10900K превосходит восьмиядерный Core i9-9900K. Несмотря на то, что все это способствовало более высокой производительности, дополнительная производительность, вероятно, связана с дальнейшим совершенствованием 14-нанометрового процесса, который Intel использует со времен Skylake.

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Еще в январе якобы утечка документов от Intel также показала, что Core i9-10900K превосходит Core i9-9900K на 30 процентов. Было отмечено, что у чипа было очень высокое энергопотребление, но, похоже, Intel удалось с этим справиться.

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До сих пор не известно точно, когда появятся настольные процессоры Comet Lake. Похоже, что они будут объявлены где-то в апреле, хотя в недавнем отчете говорилось, что вирус Covid-19 в цепочке поставок может привести к задержке запуска до июня, но сейчас это кажется маловероятным.

Настольные процессоры Intel 10-го поколения будут конкурировать с 7-нм чипами Ryzen 3000 от AMD на момент запуска, а также с серией Ryzen четвертого поколения, ожидаемой в 3-м квартале 2020 года.