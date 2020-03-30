Люксовый смартфон 8848 TITANIUM M6 5G доступен для предзаказа
Китайский бренд телефонов класса люкс 8848 официально открыл предзаказ своего нового флагманского смартфона 8848 Titanium M6 5G.
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8848 Titanium M6 5G оснащен новейшим и самым мощным мобильным процессором Qualcomm Snapdragon 865, что означает поддержку двухрежимного подключения SA/NSA к сети 5G. Смартфон также оснащен высокоскоростной оперативной памятью стандарта LPDDR5 и встроенным накопителем стандарта UFS 3.0.
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рекламаЕсли говорить о внешнем виде, то, пожалуй, основным преимуществом устройства является наличие у него двух экранов. Смартфон имеет основной дисплей размером 6 дюймов, в то время как на задней панели расположился 1,19-дюймовый дополнительный экран.
рекламаЧто касается камеры, то на задней стороне смартфон оснащен тремя камерами с основным 100 мегапиксельным датчиком и поддержкой записи видео 4K, а на фронтальной стороне находится одиночная камера для селфи. Кроме того, смартфон поддерживает стандарт WiFi 6 и оснащен аккумуляторной батареей емкостью 4380 мАч с поддержкой беспроводной зарядки.
Titanium M6 5G доступен в общей сложности в 11 версиях стоимостью от 1800 долларов и до 4200 долларов:
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- самая простая версия с титановым сплавом + кожа, 8 + 256 Гб за 1800 долларов;
- версия с позолотой из титанового сплава + синтетический рубин, 8 + 512 Гб за 2400 долларов ;
- версия из тибетской воловьей кожи с натуральным бриллиантом + желтый сапфир + синтетический рубин + золотое покрытие и титанового сплава, 12 + 512 Гб за 2800 долларов США;
- красная версия из кожи ящерицы с покрытием из титанового сплава + золото + синтетический рубин + натуральный желтый сапфир, 12 + 1 ТБ за 3300 долларов;
- версия с крокодиловой кожей цвета глубокого синего космоса с позолотой из титанового сплава + синтетический рубин + натуральный желтый сапфир, 12 + 1 Тб за 4200 долларов;
- версия из черной кожи ящерицы с позолоченным титановым сплавом + синтетический рубин + натуральный желтый сапфир, 12 + 1 Тб за 3300 долларов;
- версия из синей кожи ящерицы с покрытием из титанового сплава + синтетический рубин + натуральный желтый сапфир, 12 + 1 Тб за 3300 долларов;
- версия из красной кожи с натуральным бриллиантом + желтый сапфир + синтетический рубин + золотое покрытие и титанового сплава, 12 + 512 Гб за 2800 долларов;
- версия из синей кожи с натуральным бриллиантом + желтый сапфир + синтетический рубин + золотое покрытие и титанового сплава, 12 + 512 Гб за 2800 долларов.
Кроме того, существует версии с крокодиловой кожей сланцевого цвета и фантомного черного цвета.
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