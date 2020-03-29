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Gears Tactics будет оптимизирована для архитектуры GPU Intel Xe

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  Ожидается, что игра Gears Tactics, являющаяся ответвлением игры Gear of War в духе XCOM, отлично подойдет для будущих видеокарт Intel Xe. Это связано с тем, что компания Microsoft при разработке игры напрямую сотрудничала с Intel для оптимизации кода и оптимальной работы на новейшей графической архитектуре Intel.

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  В Gears Tactics предусмотрены функции затенения с переменной скоростью и асинхронные вычисления. Обе эти функции ориентированы на производительность и помогают Gears Tactics хорошо работать на графических процессорах Intel Xe. Затенение с переменной скоростью (VRS) динамически масштабирует скорость затенения в разных частях экрана в зависимости от того, что видно, а что нет. Это приводит к значительному повышению производительности, практически не влияя на качество изображения. Асинхронные вычисления позволяют поддерживаемым графическим процессорам одновременно выполнять вычислительные и графические рабочие нагрузки, увеличивая использование графического процессора и повышая производительность.

 По современным меркам игра довольно лояльно относится к аппаратной составляющей компьютера. Минимальные требования выглядят следующим образом: 

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  - процессор: Intel Core i3 или AMD FX-6000;

  - видеокарта: GeForce GTX 750 Ti или Radeon R7 260X;

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  - ОЗУ: 8 Гб;

  - объем свободной памяти 45 Гб;

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Игра Gears Tactics должна поступить в продажу 28 апреля как на Xbox, так и на персональных компьютерах.

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Теги

intel игры intel xe gears tactics gears of war
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Yilec
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Saint_Diver
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Без комментария выше.
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lеad
20:19
Выглядит очень круто хоть и сппцифичная игра
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Saint_Diver
20:18
Дружище, без обид, но ты сам недавно делал перепост своей же новости о ценах на красные процессоры: 1)https://overclockers.ru/blog/TEXHAPb/show/34499/amd-oficialno-snizila-ceny-na-processory-ryzen-300...
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Zelot
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https://overclockers.ru/blog/TEXHAPb/show/34182/luchshij-gejmerskij-processor-2020-goda-intel-core-i7-9700k-protiv-core-i9-9900k-skolko-fps-prineset-pereplata-v-100-dollarov-ot-hardwaretimes С того ж...
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