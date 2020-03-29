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Ожидается, что игра Gears Tactics, являющаяся ответвлением игры Gear of War в духе XCOM, отлично подойдет для будущих видеокарт Intel Xe. Это связано с тем, что компания Microsoft при разработке игры напрямую сотрудничала с Intel для оптимизации кода и оптимальной работы на новейшей графической архитектуре Intel.

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В Gears Tactics предусмотрены функции затенения с переменной скоростью и асинхронные вычисления. Обе эти функции ориентированы на производительность и помогают Gears Tactics хорошо работать на графических процессорах Intel Xe. Затенение с переменной скоростью (VRS) динамически масштабирует скорость затенения в разных частях экрана в зависимости от того, что видно, а что нет. Это приводит к значительному повышению производительности, практически не влияя на качество изображения. Асинхронные вычисления позволяют поддерживаемым графическим процессорам одновременно выполнять вычислительные и графические рабочие нагрузки, увеличивая использование графического процессора и повышая производительность.

По современным меркам игра довольно лояльно относится к аппаратной составляющей компьютера. Минимальные требования выглядят следующим образом:

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- процессор: Intel Core i3 или AMD FX-6000;

- видеокарта: GeForce GTX 750 Ti или Radeon R7 260X;

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- ОЗУ: 8 Гб;

- объем свободной памяти 45 Гб;

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Игра Gears Tactics должна поступить в продажу 28 апреля как на Xbox, так и на персональных компьютерах.