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Недавно сообщалось, что обновление Windows 10 (KB4541335) вызывало проблемы при установке и сбой компьютера. Хотя Microsoft еще не признала проблемы с дополнительным накопительным обновлением Windows 10, недавно компания подтвердила новую ошибку в ОС, которая вызывает проблемы с Интернетом.

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Microsoft говорит, что ошибка распространяется на некоторые системы и затрагивает операционной системы Windows 10 с майским и ноябрьским обновлениями 2019 года. Согласно Microsoft, интернет-соединение может перестать работать на некоторых ПК с ограниченным или отсутствующим статусом интернет-соединения в области уведомлений. Чаще всего сталкиваются с проблемой ограниченного подключения к Интернету в Windows 10 устройства с ручным или автоматически настроенным прокси-сервером, таким как VPN. По словам Microsoft, проблема связана с февральским накопительным обновлением Windows 10.

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К сожалению, приложения, использующие WinHTTP или WinInet, страдают от другой ошибки, которая может препятствовать доступу таких приложений к интернет-контенту. В настоящее время Microsoft знает о проблеме, касающейся приложений: Office, Outlook, Office 365, Internet Explorer и даже некоторых версий Edge. Хорошая новость заключается в том, что Microsoft уже начала работу над исправлением для пользователей Windows 10, но до его установки может пройти не менее двух недель.

Компания Microsoft в настоящее время планирует выпустить патч в начале апреля, и он будет включен в будущий выпуск Windows 10 Patch Tuesday. На данный момент Microsoft советует пользователям, столкнувшимся с проблемой сети, перезагрузить устройство несколько раз, и Интернет должен заработать. Это всего лишь временная мера, и через несколько дней пользователи могут снова получить ту же ошибку, но поскольку нет другого пути, перезапуск компьютера является лучшим решением на данный момент.

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Чтобы окончательно исправить ошибку, также можно переустановить Windows 10 и пропустить февральское исправление.