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GPD представила 8 дюймовый игровой ноутбук Win Max на Intel Ice Lake

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 В последние годы компания GDP выпустила несколько маленьких портативных игровых ноутбуков, и теперь она представила своё новое творение. На этот раз GDP решила использовать процессоры компании Intel  вместо чипов AMD, составлявших основу продукции компании. Стоит отметить, что в начале своего пути, GDP использовала процессоры именно Intel, таким образом компания просто возвращается к своим истокам.

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 Согласно официальным техническим характеристикам, крошечный игровой ноутбук работает на процессоре Intel Core i5-1035G7 Ice Lake, который комплектуется интегрированной графикой Iris 11 (iGPU). Конечно, ноутбук не имеет дискретной видеокарты, но для такого крошечного аппарата с восьмидюймовым экраном и разрешением 1280 x 800 она ни к чему, он просто не предназначен для игры в игры с топовой графикой.

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 Дисплей имеет IPS матрицу с максимальной яркостью 500 нит, что делает его идеальным для использования вне помещений. Цветовой охват составляет 90% пространства DCI-P3, хотя есть сомнения, что кто-то будет использовать сей агрегат для редактирования видео.

Спецификации Win Max

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  В качестве хранилища информации используется твердотельный накопитель NVMe объемом 512 ГБ NVMe. Объем оперативной памяти стандарта LPDDR4 составляет 16 Гб. Память работает на частоте 3733 МГц, что удивительно быстро, особенно для такого маленького устройства. Несомненно, эта скорость пригодится при работе Intel Iris Plus iGPU, который будет использовать память  в качестве своего буфера.

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 Интерфейс Win Max выделяется на фоне современных ноутбуков. Он имеет трекпад над клавиатурой, а по бокам от трекпада расположены игровые элементы управления в виде джойстиков, D-pad и клавиши ABXY. Задняя часть ноутбука даже имеет четыре клавиши в виде курков (по два с каждой стороны).

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 На задний I/O панели расположились порт HDMI, два порта USB Type-A и два порта USB Type-C, один из которых поддерживает протокол Thunderbolt 3, порт Gigabit Ethernet и слот для карты MicroSD.

 Дата выпуска и цена крошечного на данный момент не известны, но дешевым этот маленький аппарат точно не будет.

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