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Обновление Windows 10 20H1, которое будет выпущено в конце этого года, содержит исправления для чрезмерного использования диска и мощности процессора, вызванного индексатором поиска Windows. Сегодня Microsoft подтвердила, что компания работает над очередным обновлением Windows 10, которое будет включать дополнительные изменения для поиска Windows.

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В Windows 10 Build 19592, которая, вероятно, будет частью обновления 20H2, Microsoft обновила индексатор поиска Windows с улучшенной логикой, которая позволяет оптимизировать время индексирования файлов. Индексатор поиска Windows обеспечивает быстрый поиск файлов путем создания индекса, который используется проводником файлов, панелью поиска на панели задач, меню «Пуск» и File Explorer. В Windows 10 также индексируются «Меню Пуск» и папка «Пользователи», включая «Документы», «Загрузки», «Рабочий стол», «Видео» и «Изображения», чтобы поисковик мог быстро найти требуемую информацию и файлы.

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Довольно часто во время процесса сканирования нагрузка на процессор и диск сильно возрастает, что может привести к 100% загрузке системы на слабых конфигурациях оборудования. С выходом Windows 10 20H2 Microsoft обновляет Windows Search, чтобы приостановить процесс индексации, когда пользователь активно используете свой компьютер. Хотя эти улучшения появятся во втором полугодии, Microsoft также представила новый алгоритм поиска Windows в обновлении Windows 10 версии 2004, который обнаруживает чрезмерное использование ресурсов компьютера и другие проблемы с производительностью, а также регулирует поиск по индексу для предотвращения замедления работы системы.

Компания Microsoft заявляет, что продолжит работу над повышением производительности при разработке новых функций поиска.

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Выпуск версии Windows 10 2004, как ожидается, начнет распространяться в апреле или мае, а Windows 10 20H2 пользователи получат в октябре или ноябре текущего года.