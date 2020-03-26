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Администраторы сети Folding@Home сообщили о том, что благодаря потрясающему достижению, к которому привели обычные пользователи со всего мира, объединяющие усилия для победы над коронавирусом, сеть достигла 1 ExaFLOP вычислительной мощности, что эквивалентно десятикратной вычислительной мощности самого быстрого в мире суперкомпьютера Summit, а также превосходит мощность более чем у 103 лучших суперкомпьютеров в мире, вместе взятых.

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Проверка статистики Folding@Home показывает, что сеть теперь теоретически способна к 1,5 ExaFLOPS, работает на 4630510 ядрах процессоров и 435 563 графических процессорах. ExaFLOP эквивалентен 1 000 000 000 000 000 000 операций в секунду. Это миллиард миллиардов операций, или в миллион раз быстрее, чем у современных настольных ПК высокого класса. Это значительно быстрее, чем производительность самых быстрых современных суперкомпьютеров, которые имеют максимальную производительность ~ 400 ПетаФЛОП.

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Ещё на прошлой неделе сеть Folding@Home, имела производительность 470 PetaFLOPS, но добавление компанией исследования коронавируса COVID-19 к другим своим задачам, таким как рак, болезнь Альцгеймера и болезнь Паркинсона, привело к огромному количеству новых пользователей, благодаря которым удалось достигнуть столь впечатляющего результата.

Конечно, сеть Folding@Home имеет ограничения из-за стандартной модели распределенных вычислений, которая заключается в отправке рабочих нагрузок обычным пользователям через Интернет. Однако ее рабочие нагрузки по молекулярной динамике хорошо подходят для крупномасштабных задач, требующих массовых вычислений, особенно с графическими процессорами, что дает ей невероятный потенциал при поиске лекарства от COVID-19.