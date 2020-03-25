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Исходный код чипов AMD Arden и Big Navi похищены

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 Сегодня AMD опубликовала пресс-релиз на своем веб-сайте, в котором сообщалось, что она обнаружила украденные графические IP-адреса, размещенные в Интернете, после чего вскоре последовали новости от Torrentfreak о том, что эта информация относится к исходному коду для графических процессоров Big Navi и Arden. Torrentfreak утверждает, что связался с ответственным хакером, который утверждает, что информация стоит 100 миллионов долларов и ищет претендентов.

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 AMD подала два уведомления DCMA в отношении хранилищ Github, которые содержали украденную информацию о графических процессорах компании Navi 10, Navi 21 и Arden. Последний, пожалуй, самый интересный, поскольку он обеспечивает работу будущих консолей Microsoft Xbox Series X. С тех пор Github удалил у себя украденную информацию, но есть и другие источники, в том числе публикация на 4chan, содержащая утечку информации.

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 AMD утверждает, что утечка информации не является основой ее конкурентоспособности и предпринимает правовые действия для исправления ситуации, в том числе работая с сотрудниками правоохранительных органов. Вот пресс-релиз AMD:

"В AMD безопасность данных и защита нашей интеллектуальной собственности являются приоритетом. В декабре 2019 года к нам обратился человек, который утверждал, что у него есть тестовые файлы, относящиеся к подмножеству наших текущих и будущих графических продуктов, некоторые из которых были недавно размещены онлайн, но с тех пор были сняты. Хотя мы знаем, что у преступника есть дополнительные файлы, которые не были обнародованы, мы считаем, что украденные графические IP-адреса не являются основой конкурентоспособности или безопасности наших графических продуктов. Нам не известно о том, что у преступника есть какой-либо другой IP-адрес AMD. Мы тесно сотрудничаем с сотрудниками правоохранительных органов и другими экспертами в рамках продолжающегося уголовного расследования".

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ledsscp7
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