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Появилась информация, что процессоры Intel 10-го поколения Comet Lake-H для игровых ноутбуков будут выпущены 2 апреля. В сочетании с графическими процессорами NVIDIA RTX Super эти мобильные компьютеры будут конкурировать с новыми ноутбуками на процессорах AMD Renoir.

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Главной особенностью высокопроизводительных игровых ноутбуков Intel 10-го поколения является тактовая частота 5 ГГц, обеспечивающая превосходную игровую производительность. Тем не менее, в отличие от настольных компьютеров, большинство этих чипов не смогут поддерживать такие высокие часы. Как и в 9-м поколении Core i7-9750H и i9-9980HK, результаты будут отличаться от устройства к устройству, а некоторые модели станут даже хуже, чем их предшественники из-за возможного троттлинга. Что касается графического процессора, то мобильные RTX 2000 Super должны получить производительность настольных не Super версий данных GPU.

Ноутбуки на процессорах Ryzen 4000 и Intel 10th Gen должны появиться в продаже в апреле, однако, учитывая ситуацию с вирусом COVID-19, вполне вероятно, что их выход на рынок будет отложен. Тем не менее, многие образцы ноутбуков попали в руки к профильным ресурсам, и их обзоры могут появиться к середине апреля.