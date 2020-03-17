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Sony объявляет об окончании молчания вокруг PlayStation 5 и назначает на завтра анонс и подробную презентацию в ответ на вчерашнюю презентацию от Microsoft.

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Марк Черни лично расскажет нам больше по этому вопросу через блог PlayStation. Он приглашает публику присоединиться к трансляции, чтобы узнать больше об архитектуре системы консоли и о том, как она будет определять будущее видеоигр.

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Стоит отметить, что, согласно последней информации, PlayStation 5 будет упрощенной версией игровой консоли с меньшей производительностью и ценой, чем у продвинутого варианта PlayStation 5 Pro. Обе версии игровой консоли от компании Sony должны поступить в продажу в конце 2020 года к рождественским праздникам. Указанная выше информация поступила от VFXVeteran, являющегося одним из участников форума NeoGAF, и имеющего аккаунт с сертификацией "профессионал отрасли". По его словам, практически все источники в инсайдерской среде имеют одно и то же мнение, что PlayStation 5 Pro станет мощнейшим ответом на консоль Xbox Series X от компании Microsoft и позволит без проблем конкурировать с ней в борьбе за кошельки и сердца покупателей.