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Появилось изображение материнской платы на чипсете AMD B550 с поддержкой PCIe 4.0

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  Сейчас на рынке имеются материнские платы 500-й серии от компании AMD, которые основаны на флагманском чипсете X570. Все они имеют высокую стоимость и далеко не каждому по карману. Поэтому большинство пользователей, выбравших себе в основу системы процессоры Ryzen 3000, вынуждены использовать материнские платы на базе чипсетов 400-й серии, которые лишены некоторых преимуществ новейших чипсетов, главным из которых является поддержка интерфейса PCIe 4.0, как воздух необходимого владельцам видеокарт Radeon RX5500, полностью раскрывающих свой потенциал только при установке в слот PCIe 4.0. Кроме того, на многих платах сначала нужно обновить BIOS для корректной работы новейших процессоров. Сегодня портал Videocardz поделился первым изображением реальной платы на долгожданном чипсете среднего уровня B550, который поддерживает PCIe 4.0.

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  Первоначально материнские платы на чипсете B550A были просто модернизированными B450 с поддержкой PCIe 4.0 в основном слоте x16, в то время как остальные работали на стандартных скоростях PCIe 3.0. Ожидается, что новые платы с чипсетом B550 будут поддерживать PCIe 4.0 во всех слотах. На фото выше можно видеть материнскую плату китайской компании SOYO, которая производит продукцию под маркой Maxsun. Это материнская плата формата micro-ATX с двумя слотами PCIe x16, одним PCIe x4, одним M.2 и двумя разъемами для модулей оперативной памяти DDR4. Плата SOYO имеет схему питания 4 + 2 VRM с двумя MOSFET вместо одного на фазу. Интересным выглядит отсутствие системы охлаждения чипсета, хотя места для крепления присутствуют.

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amd ryzen x570 b550
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Himis
22:09
И чо? Многие росеяне еще на гиперпнях сидят и ламповых мониках. А еще лет 16 сидеть!
Появилось изображение материнской платы на чипсете AMD B550 с поддержкой PCIe 4.0
Акакий Жопиков
22:07
neat
Геймерское обжорство - безопасность превыше всего
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