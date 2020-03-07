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Лучшие бюджетные мониторы 2020 года по версии TechSpot

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  Выбор лучшего монитора для геймеров 2020 года сотрудники ресурса TechSpot решили провести в четырёх категориях: лучший FulHD монитор, лучший 1440p монитор, лучший ультра широкий монитор и лучший самый дешевый монитор.

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1.Лучший FullHD монитор.

   Среди геймеров мониторы 1080p по-прежнему чрезвычайно популярны. На рынке существует несколько типов мониторов 1080p, которые используют VA, TN и IPS матрицы. Но в 2020 году, с выпуском нескольких действительно высококачественных, но доступных по цене вариантов IPS мониторов, наилучшим вариантом является использование именно этого типа ЖК мониторов.

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   На данный момент лучшим бюджетным FullHD монитором является AOC 24G2. AOC 24G2 использует 24 дюймовую плоскую IPS панель с частотой 144 Гц с адаптивной синхронизацией и компенсацией низкой частоты кадров и имеет время отклика 5 мс. Кроме того данный монитор обладает высоким коэффициентом контрастности, низким энергопотреблением и эргономичным дизайном с регулируемой по высоте подставкой, что редко встречается среди бюджетных мониторов. За свои $ 180, которые производитель просит за него, нет причины отказываться от его покупки ставит ее на отметку нескольких популярных мониторов TN, мы не видим причин выбирать панель TN вместо этой модели IPS. Это отличная покупка.

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2. Лучший 1440p монитор.

   Постоянно увеличивающаяся производительность графических карт заставляет многих игроков переходить на использование мониторов с большим чем FullHD разрешением, и именно мониторы с разрешением 1440p на сегодня показывают наибольший рост продаж. Это можно также объяснить тем, что в прошлом году цены на мониторы 1440p значительно снизились, и сегодня можно купить отличные варианты по цене от 250 до 350 долларов.

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  ViewSonic VX2758-2KP-MHD предлагается по цене 320 долларов. За эти деньги он предлагает 27 дюймовую IPS панель с разрешением 1440p, частотой 144 Гц и временем отклика 1 мс. Данная модель обладает отличной цветопередачей с отличной заводской калибровкой, достойную контрастность и яркость, широкие углы обзора, и превосходную однородность изображения.

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   Вдобавок ко всему монитор имеет поддержку технологий FreeSync и G-Sync. Конечно он не лишен недостатков, главным из которых является отсутствие регулировки высоты, но свою стоимость он отрабатывает на все сто процентов, а игроки, выбравшие себе ViewSonic VX2758-2KP-MHD не будут разочарованы.

3. Лучший бюджетный ультра широкий монитор.

  Сейчас почти все Ultrawide мониторы используют панель Samsung SVA, поэтому выбирая более дорогой, покупатель просто выбрасывает деньги на ветер, приобретая монитор с теми же базовыми характеристиками за большую сумму. 

  Лучшим вариантом в данной категории по мнению TechSpot является монитор MSI Optix MAG341CQ. Он оснащен изогнутой 34 дюймовой матовой панелью с разрешением 3440 на 1440 пикселей, частотой обновления 100 Гц,  временем отклика 8 мс и контрастностью около 3000 : 1. Никуда не делась и поддержка технологий  FreeSync и G-Sync от AMD и Nvidia. Также как и в предыдущей категории, данный монитор не имеет регулировки по высоте, но для подавляющего большинства пользователей такая опция не является необходимой. Стоимость монитора составляет чуть более 400 долларов, и для большинства геймеров, готовых отдать данную сумму, он будет отличным вариантом.

4. Самый лучший из самых дешевых.

  Что делать, если геймер не может позволить себе ни одного из мониторов, о которых было сказано выше, и  у него есть только 100 долларов на монитор? По большому счету подавляющее большинство из таких аппаратов ориентировано на работу в офисе, где недорогой монитор с разрешением 1080p и частотой 60 Гц идеально подходит для редактирования документов и электронных таблиц. Однако, все же нашелся монитор, который можно порекомендовать нетребовательным любителям виртуальных приключений. Таким монитором является Acer SB220Q, который продается по цене около 90 долларов и является лучшим из вариантов стоимостью менее 100 долларов.

   Acer SB220Q предлагая 22-дюймовую IPS панель разрешением 1080p, частотой 75 Гц, временем отклика 4 мс и контрастностью 1000 : 1. Заводская калибровка монитора довольно приличная, равномерность подсветки хорошая, а углы обзора отличные. Особенно данная модель подойдет владельцам видеокарт компании AMD, так как имеет поддержку технологии AMD FreeSync.

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