Bauhütte представляет игровую кровать
В то время как компании AMD, Intel и Nvidia меряются мускулами и продолжают борьбу между собой, а также за кошельки потребителей, другие производители компьютерных товаров не таких важных, как GPU и CPU, также не сидят на месте. Многие не задумываются о том, что кроме мощного железа в системном блоке для комфортного погружения в виртуальные миры необходимо удобное расположение себя любимого. На рынке существует множество созданных специально для геймеров стульев, кресел и столов, но переплюнуть всех решила японская компания Bauhütte, о которой многие раньше даже не слышали. Так вот, данный производитель компьютерной мебели представил ни много ни мало геймерскую кровать.
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В комплект сего чудесного мебельного гарнитура, кроме самой кровати входят несколько полок для напитков, тележка для закусок, полка для клавиатуры, комплект спального белья и есть даже специальный геймерский костюм в цвет кровати. Если игрок устал и захотел прилечь, то даже в этом случае ему ни что не помешает продолжить игру или посмотреть фильм на смартфоне или планшете, так как у изголовья находится специальное приспособление для крепления и настройки удобного положения мобильного устройства.
рекламаЕсли вы заядлый геймер и любитель комфорта, то определенно стоит обратить внимание на предложение компании Bauhütte, при условии наличия у вас лишних денежных средств. А средств этих потребуется не мало, всего каких-то 1050 долларов, конечно же без учёта таможенных сборов и доставки.
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