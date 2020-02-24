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Утечка данных о продажах процессоров от Mindfactory показала удивительное доминирование AMD над Intel. Общая доля продаж процессоров AMD составляет 86,11%. Процессор Ryzen 5 3600 стал лидером продаж. За неделю было продано 1280 Ryzen 5 3600, в то время как самым мощным процессором, проданном в данном магазине стал Intel Core i7-9700K, которому отдали предпочтение всего 100 покупателей.

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Еженедельная информация о продажах от крупного немецкого продавца аппаратного и программного обеспечения Mindfactory показала невероятный результат для компании AMD. Первые 12 мест заняли процессоры серии Ryzen, а ближайшим конкурентом является упомянутый выше 8 ядерный процессор Intel Core i7-9700K.

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Еще одним из самых продаваемых за неделю чипов стал 8-ядерный процессор AMD Ryzen 7 3700X, который был реализован в количестве 550 единиц. Отлично продается 12 ядерный процессор Ryzen 9 3900X, даже устаревший Ryzen 5 1600 продается достаточно хорошо и опережает конкурентов из стана Intel. Общий объем продаж за неделю составил 4185 процессоров компании AMD и 675 чипов от Intel. Без сомнения можно сказать, что главным фактором для потребителей является соотношение цена/производительность. Но, не смотря на данный конкретный случай, на глобальном рынке компания Intel по-прежнему является крупнейшим игроком на рынке процессоров.

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