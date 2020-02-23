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Появилось приложение для запуска Windows 10 на iPhone

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  Группа независимых разработчиков работает над приложением UTM, которое использует QEMU (программное обеспечение для виртуализации) для запуска полной версии Windows 10 из образа операционной системы Microsoft.

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  На устройствах iOS отсутствует поддержка аппаратной виртуализации, а приложение UTM подключается к серверу SPICE в QEMU, что позволяет выполнять процесс виртуализации. С UTM можно запускать ОС Windows 10 и даже Linux на iPhone или iPad с приемлемой скоростью. Приложение должно быть загружено отдельно, а для его использования не требуется джейлбрейк, однако может случиться так, что компания Apple в будущем обновлении заблокирует такую возможность на устройствах без джейлбрейка.

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  Некоторым пользователям уже удалось запустить рабочий стол Windows 10 на своем iPhone. Проект все еще находится на ранних стадиях, и многое еще предстоит сделать и доработать, но его можно использовать с несколькими загрузочными экранами. Стоит также отметить, что ускоритель TCG, который используется для запуска ОС в приложении, может работать только на скорости около 70% от своих возможностей, однако, производительность можно улучшить, используя низкие настройки графики.

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