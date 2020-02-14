Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Операционная система Windows 10 в настоящее время получает обновление KB4532693. По свидетельству нескольких пользователей, это новое накопительное обновление содержит ошибку. Все файлы на рабочем столе и все профили пользователей загадочно исчезли после установки. В компании Microsoft утверждают, что знают о данной проблеме и предпринимают действия для её решения.

реклама

В последнее время проблема с обновлениями Windows 10 стала почти традицией. Обновления, развернутые в Microsoft Windows 10, часто полны ошибок. Обновление KB4532693, представленное 11 февраля 2020 года, не является исключением из этого правила. Как сообщает ресурс Bleeping Computer, при установке прошивки удаляются все файлы на рабочем столе (изображения, видео, документы и т.д.), а также все профили пользователей. Хотя данная ошибка затронула не всех пользователей, на форуме Microsoft есть много раздраженных комментариев от пострадавших. «Похоже, что обновление вернуло дисплей к системе Windows по умолчанию. Другими словами, все пользовательские значки отсутствуют, а фон возвращается к логотипу Windows», - объясняет один из пользователей. Стоит однако отметить, что, к счастью, ошибка обновления на самом деле не стирает данные с компьютеров и их без особых усилий можно найти и восстановить.