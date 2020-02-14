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В конце 2019 года Intel продемонстрировала архитектуру Lakefield в качестве альтернативы технологии ARM, которая в настоящее время используется в большинстве SoC, включая линейку Qualcomm Snapdragon, чипы HiSicon Kirin и мобильные процессоры MediaTek. Одной из первых SoC Lakefield, которая будет выпущена в этом году, является 5-ядерный чип i5-L16G7, а благодаря результатам теста 3DMark, обнаруженным TUM_APISAK, теперь мы можем получить представление о том, насколько хорошо будущие чипы работают в играх.

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В отличие от обычной схемы компонентов с плоской микросхемой, в Intel Lakefield используется 3D-стекирование благодаря запатентованной технологии Foveros. Это позволяет размещать компоненты ядра, памяти и компонентов ввода/вывода в меньшем и более энергоэффективном корпусе и сокращать общий размер материнской платы. Например, пятиядерный процессор i5-L16G7 объединяет 1 большое 10-нм ядро «Sunny Cove» с четырьмя меньшими 22-нм ядрами Tremont и iGPU Gen 11 в корпусе размером 12x12x1 миллиметров. Эта новая технология наложения слоев должна улучшить масштабирование производительности и время автономной работы таких ультрапортативных устройств, как предстоящие Microsoft Surface Neo и Surface Duo, Samsung Galaxy Book S и Lenovo ThinkPad X1 Fold.

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Несмотря на то, что в тесте 3DMark не упоминаются какие-либо спецификации процессора, TUM_APISAK говорит, что этот чип работает на тактовой частоте 1,4 ГГц, поэтому есть предположение, что это может быть процессор i5-L16G7, который ранее засветился в сети, однако, имел базовую частоту 1,4 ГГц и 1,7 ГГц в Boost режиме. К сожалению, до сих пор нет информации о точных спецификациях процессора и iGPU Gen 11. В любом случае, SoC удалось набрать 5 305 баллов за тест GPU и 1714 за тест CPU (всего 4 036), что соответствует производительности связки Celeron G3900 + Nvidia MX250. Результат теста не впечатляет, но этот чип, скорее всего, будет предназначен для ультрапортативных устройств, которые в любом случае не были предназначены для игр.