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Летом 2019 года компания MediaTek анонсировала чипсет Helio G90, предназначенный для доступных игровых смартфонов. Одним из первых смартфонов на основе Helio G90 или G90T стал Xiaomi Redmi Note 8 Pro, который появился осенью 2019 года. Теперь MediaTek готова к выпуску младших представителей игровых чипсетов Helio G70 и G80, предназначенных для более доступных игровых смартфонов.

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В отличие от восьмиядерногоG90, который имеет 2 Cortex-A76 с частотой 2,05 ГГц и 6 ядер Cortex-A55 с частотой 2,0 ГГц, в восьмиядерных ядрах G70 и G80 будут использоваться 2 ядра Cortex-A75 и 6 ядер Cortex-A55 с более низкой тактовой частотой. Графический процессор также будет менее производительным. Вместо Mali G76 MC4 новинки получат Mali G52 MC2. Кроме того новинки будут комплектоваться более медленной оперативной памятью стандарта LPDDR4x. Указанные чипсеты, вероятно, будут предназначены для устройств с разрешением экрана не более FHD и FHD+. Другие возможности, которые присутствуют в Helio G90, будут по-прежнему доступны на младших SoC G70 и G80, включая HyperEngine для быстрого автоматического переключения между Wi-Fi и LTE и улучшенного управления ресурсами между процессором, графическим процессором и оперативной памятью. Данная технология предназначена для оптимизации игрового процесса и предотвращения сбоев.

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Хотя новая серия Helio G выглядит многообещающе, большинство крупных производителей смартфонов не торопятся использовать её в своих устройствах. Например, SoC Helio G90 работает только на Xiaomi Redmi Note 8 Pro и на других известных устройствах больше не появлялся. Предполагается, что первым смартфоном на чипсете Helio G70 станет Redmi 9.