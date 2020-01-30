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Ребята с ресурса techspot регулярно проводят тестирование различных компьютерных комплектующих и периферийных устройств. Сегодня команда сайта в очередной раз решила сравнить производительность традиционных жестких дисков и твердотельных накопителей с различными форм-факторами. По данной ссылке вы можете ознакомиться с предыдущим тестированием хранилищ информации от techspot.

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В тесте участвуют три традиционных жестких диска: WD Red, Seagate Firecuda и Seagate Ironwolf. Первые два имеют скорость вращения 5400 об/мин., а третий - 7200 об/мин. Со стороны твердотельных накопителей участие в тестировании приняли Crucial MX500, Samsung 860 Evo, Samsung 970 Evo Plus, Samsung 970 Pro, Intel Optane 900P и Corsair MP600, который является единственным из тестируемых накопителей, поддерживающих новый стандарт PCIe 4.0.

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В таблице ниже можно ознакомиться с участниками сегодняшнего тестирования и их краткими характеристиками и соотношением стоимости на Гб:

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Этот обзор не столько показывает, какой диск в определенной категории лучше, а скорее показывает, как различные типы накопителей проявляют себя в обычных повседневных приложениях.

Итак, предлагаю ознакомиться с результатами тестов.

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Первыми идут тесты последовательного чтения и записи, а также произвольного чтения и записи:

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Теперь посмотрим на тестирование в игровых приложениях CS:GO и Shadow of the Tomb Raid:

Как видно из графика, при запуске игр разница между HDD и SSD, однако, при загрузке уровней SSD были в два-три раза быстрее своих механических соперников. Это связано с тем, что большинство данных, которые необходимо загрузить при игре, являются файлами текстур и окружения.

Ну и напоследок тест загрузки операционной системы Windows 10. Именно ради увеличения скорости загрузки многие покупают себе SSD в качестве системного. Что греха таить, я сам свой первый SSD купил для этой цели.

Выводы из тестирования, как всегда однозначны и не станут ни для кого сюрпризом. В настоящее время под систему и различные программы необходим твердотельный накопитель, даже SSD нижней ценовой категории вдохнет новую жизнь в потрепанный временем компьютер, а в качестве хранилища фильмов, музыки и других файлов подойдет любой HDD, но только желательно со скоростью вращения 7200 об/мин.

Более подробно с тестированием и большим количеством графиков можно ознакомиться на сайте techspot.