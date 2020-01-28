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POCO X2 будет представлен 4 февраля

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 Китайский производственный гигант Xiaomi недавно объявил, что его бывший суббренд Poco теперь стал независимым. Бренд Poco был создан более года назад, но у него был только один смартфон - Poco F1. В последнее время появились многочисленные предположения относительно будущего смартфона Poco. Официальный твит Poco India подтверждает, что Poco X2 будет представлен 4 февраля в Нью-Дели.

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 По словам главного редактора XDA-Developer Mishaal Rahm, Poco X2 будет иметь дисплей с частотой обновления 120 Гц.

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 На данный момент у смартфона Poco уже есть веб-сайт с некоторыми деталями о Poco X2, а на сайте магазина Flipkart появилась собственная страница смартфона. По данным сайта, этот смартфон будет оснащен дисплеем с высокой частотой обновления и жидкостным охлаждением. Кроме того, благодаря изображению нижней части телефона, можно увидеть, что он будет поставляться с портом USB Type-C, а также иметь 3,5 мм разъем для наушников в нижней части.

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 На данный момент, весьма вероятно, что Poco X2 представляет собой просто ребрендинг смартфона Redmi K30 4G. Исходя из имеющегося изображение нижнего края, именно такой вывод и напрашивается. Согласно последним слухам, Poco X2 будет работать на платформе Snapdragon 730G SoC. Он также будет иметь до 8 Гб оперативной памяти и 256 Гб внутренней памяти. Как было сказано выше, предлагается, что дисплей получит частоту обновления 120 Гц, но пока это не официальная информация. Из других особенностей стоит отметить аккумуляторную батарею емкостью 4500mAh с поддержкой быстрой зарядки 27 Вт.

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