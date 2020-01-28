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European Processor Initiative (EPI) - это европейский проект, призванный дать толчок развитию собственных процессоров, адаптированных к различным сферам применения, которые могут понадобиться Европейскому Союзу. Первой задачей, которую ставит перед собой EPI, является создание специального процессора для высокопроизводительных вычислительных приложений, таких как машинное обучение, искусственный интеллект и многое другое. Первые прототипы процессоров уже находятся в разработке. Председатель правления EPI Жан-Марк Денис недавно подтвердил некоторую информацию о целях проектирования процессора и сроках запуска.

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Предполагается, что процессор от EPI будет изготовлен по технологии 6 нм техпроцессу EUV TSMC (TSMC N6 EUV), а в конце 2020 года или в начале 2021 года он будет представлен общественности и готов к работе. Новый процессор будет представлять собой чип на основе ARM, построенный на собственной архитектуре, основанной на ядре "Zeus". "Zeus" является итерацией серверного ядра Neoverese, предназначенного для вычислительных задач общего назначения. Что касается задач специального назначения, то для этого процессор от EPI будет включать в себя отдельный чип Titan, который является процессором на основе RISC-V архитектуры. Данный сопроцессор должен использовать векторные и тензорные ядра для вычислений в сфере искусственного интеллекта. Titan будет использовать все новые стандарты необходимые при работе с ИИ, включая FP32, FP64, INT8 и bfoat16. Сопроцессор Titan будет использовать собственную выделенную память стандарта HBM, в то время как в целом процессор получит поддержку памяти DDR5 и шину PCIe 5.0 для внутреннего соединения между компонентами чипа.