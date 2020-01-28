Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Европа готовит свой первый HPC процессор

для раздела Блоги
1
До 50% скидки на всё но по принципу «один товар в одни руки»
Ситилинк продает 9700K заметно дешевле чем 8700K - надо брать
Большое снижение цен на RTX 2070
Radeon RX 5600XT уже со скидкой по лучшей цене в Ситилинке
Цены на память снижены на 30% - пора брать
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

  European Processor Initiative (EPI) - это европейский проект, призванный дать толчок развитию собственных процессоров, адаптированных к различным сферам применения, которые могут понадобиться Европейскому Союзу. Первой задачей, которую ставит перед собой EPI, является создание специального процессора для высокопроизводительных вычислительных приложений, таких как машинное обучение, искусственный интеллект и многое другое. Первые прототипы процессоров уже находятся в разработке. Председатель правления EPI Жан-Марк Денис недавно подтвердил некоторую информацию о целях проектирования процессора и сроках запуска.

реклама

  Предполагается, что процессор от EPI будет изготовлен по технологии 6 нм техпроцессу EUV TSMC (TSMC N6 EUV), а в конце 2020 года или в начале 2021 года он будет представлен общественности и готов к работе. Новый процессор будет представлять собой чип на основе ARM, построенный на собственной архитектуре,  основанной на ядре "Zeus". "Zeus" является итерацией серверного ядра Neoverese, предназначенного для вычислительных задач общего назначения. Что касается задач специального назначения, то для этого процессор от EPI будет включать в себя отдельный чип Titan, который является процессором на основе RISC-V архитектуры. Данный сопроцессор должен использовать векторные и тензорные ядра для вычислений в сфере искусственного интеллекта. Titan будет использовать все новые стандарты необходимые при работе с ИИ, включая FP32, FP64, INT8 и bfoat16. Сопроцессор Titan будет использовать собственную выделенную память стандарта HBM, в то время как в целом процессор получит поддержку памяти DDR5 и шину PCIe 5.0 для внутреннего соединения между компонентами чипа.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

arm hbm процессоры ddr5 искусственный интеллект ai ии евросоюз
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Сводное тестирование систем охлаждения на GeForce RTX 2070 Super
38
Обзор ноутбука ASUS X571G
11
Изучаем оптимизацию игр под многоядерные процессоры и технологии Hyper-Threading, SMT: январь 2020
22
Выбор лучших игровых компьютеров до 40 тысяч рублей: январь 2020
16
Обзор и тестирование процессорного кулера AeroCool Air Frost 4
17
Скидки на BZFuture: купи антивирус за полцены и получи ключ на Windows 10 Pro бесплатно
47
NVIDIA GeForce RTX 2080, как дела? Super!
117
Разгон видеокарты AMD Radeon RX 5600 XT
77
Выбор лучшего процессора для игрового компьютера стоимостью до 6 тысяч рублей: январь 2020
80
Тестирование видеокарты AMD Radeon RX 5600 XT
117

Интересные материалы

Выбор лучшего процессора для игрового компьютера стоимостью до 6 тысяч рублей: январь 2020
22 января 2020 80
Выбор лучшей видеокарты для игрового компьютера стоимостью до 12 тысяч рублей: январь 2020
15 января 2020 70
Что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта? Январь 2020
17 января 2020 80
NVIDIA GeForce RTX 2080, как дела? Super!
24 января 2020 117
Разгон видеокарты AMD Radeon RX 5600 XT
23 января 2020 77
Тестирование видеокарты AMD Radeon RX 5600 XT
21 января 2020 117

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Стоимость 6-ядерных процессоров AMD Ryzen третьего поколения снизилась на 10-16 %
504
Цены на 8-ядерные процессоры AMD Ryzen 3700Х и 3800X опустились на 15% ниже рекомендованных
170
Лучшая видеокарта до 300 долларов – что купить в 2020 году по мнению экспертов pcgamesn
33
Тестирование «неправильного» процессора AMD Ryzen 5 1600AF, который никогда не должен был поступить в продажу от экспертов techspot
14
Samsung рекордно снизила стоимость флагманов 2019 года: скидки достигают 700 долларов
33
Xiaomi устраивает масштабную распродажу в России со скидками до 50%
11
Большая AMD Navi будет лучшей видеокартой для игр в разрешении 4K
79
Эксперты назвали самый лучший геймерский монитор, цена на который будет постоянно увеличиваться
62
Выгода от высокочастотной памяти в дуэте с процессорами AMD Ryzen 3000 крайне призрачна — результаты тестирования Corsair DDR4-5000 Vengeance LPX от AnandTech
96
Microsoft выпустит обновление Windows 7 для всех пользователей
11
Лиза Су вошла в состав совета директоров Cisco
17
Wraith Stealth: после перевода на 12-нм технологию AMD Ryzen 5 1600 получил менее производительный охладитель
11
Официально: дополнение «История Сэма» к Metro Exodus выйдет 11 февраля
26
Авторы эмулятора RPCS3 похвастались крупным обновлением: теперь в Uncharted 2 можно комфортно сыграть и на PC
19
Стоимость 12-ядерного процессора AMD Ryzen 9 3900X достигла минимальной отметки в $470
59
В процессорах Intel обнаружена новая уязвимость, затрагивающая седьмое, восьмое, девятое и даже десятое поколение процессоров Core
84
Стали известны системные требования WarCraft III Reforged
39
Лучшие антивирусы на Windows 10 для домашних пользователей за декабрь
27
Праздник на улице «красных»: компания ASUS представила сразу несколько игровых видеокарт на базе чипа Radeon RX 5600 XT
9
Microsoft сообщает о новой уязвимости Windows, которой подвержены сотни миллионов компьютеров
19

Популярные статьи

Топ-5 процессоров AMD Ryzen с AliExpress стоимостью до 150 долларов
46
Изучаем оптимизацию игр под многоядерные процессоры и технологии Hyper-Threading, SMT: январь 2020
22
Делаем Windows 8.1 такой же удобной, как и Windows 10
35
Сводное тестирование систем охлаждения на GeForce RTX 2070 Super
38
Обзор ноутбука ASUS X571G
11

Сейчас обсуждают

smaximaa
17:20
а как же православные noctua?
Сводное тестирование систем охлаждения на GeForce RTX 2070 Super
Дмитрий Пархимович
17:17
У Хонора 10 батарея не ниже 3700.
Глобальная версия EMUI 10 вышла на Honor 8X, Honor 10 и Honor View 10
Вячеслав Долгополов
17:17
Я и говорю, что ты умственно отсталый как и еблан выше) Иди жри гавно от феникса,заглота, ты это любишь бомжара)
Сводное тестирование систем охлаждения на GeForce RTX 2070 Super
-=metallist=-
17:14
Видел информацию, что заразившихся уже 3,2 млн человек и более 150 тысяч погибших.
Коронавирус не передается через посылки - Роспотребнадзор
VII
17:14
Опилки подметать!
Эксперты назвали самый лучший геймерский монитор, цена на который будет постоянно увеличиваться
Александр Тетюшин
17:11
Вернулись бы обратно к раскладушкам, которая дорогая будет прикольная конечно но не для бюджетников она, было бы не плохо! Надоели уже эти кирпичи стандартные 5-6 дюймов вот нахрена они нужны
Motorola вернётся во флагманский сегмент со смартфоном Moto Edge Plus
Crash
17:10
Он уже сменил, застелив его линолеумом. Родня в ауле/кишлаке обрадовалась.
Лиза Су вошла в состав совета директоров Cisco
1 1
17:10
Это Заглот
Делаем Windows 8.1 такой же удобной, как и Windows 10
-=metallist=-
17:09
Crysis потянет на максималках?
Европа готовит свой первый HPC процессор
Сильвестр с талоном
17:08
Слава, ты только мычать можешь, больше от тебя никакого толку... Обезьяна))
Сводное тестирование систем охлаждения на GeForce RTX 2070 Super
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем