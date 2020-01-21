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Принимая во внимание множество слухов, которые мы слышали, не было никаких сомнений, что цена Galaxy S20 во всех модификациях будет достаточно высокой. Теперь в сети появилась утечка с информацией о стоимости смартфонов Galaxy S20 с поддержкой сетей 5G. Данную информацию предоставил Макс Вайнбах на своей странице в Twitter.

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Ниже приведена стоимость каждой из 5G версий смартфонов:

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- Galaxy S20 5G - € 900-1000;

- Galaxy S20 Plus 5G - € 1050-1100;

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- Galaxy S20 Ultra 5G - € 1300

Однако Макс Вайнбах говорит о том, что цена Galaxy S20 может быть ниже, чем упомянуто выше, но это всё равно будет значительная сумма, а в США цена может начинаться с 850 долларов и заканчиваться на 1200 долларов. Естественно данная стоимость относится к смартфонам в начальной комплектации с минимальным объемом оперативной и постоянной памяти. Предполагается, что все модели Galaxy S20 будут поставляться с 12 Гб оперативной памяти LPDDR5 в стандартной комплектации. Более того, некоторые эксперты предполагают, что смартфон во всех комплектациях будет иметь 12 Гб ОЗУ, однако, это противоречит рыночным правилам, ведь всегда найдутся покупатели готовые доплатить больше за возможность выделиться среди окружающих.

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Чем ближе подходит время официального выпуска, там больше в сети появляется как правдивой, так и фейковой информации. Наберемся немного терпения, ведь до 11 февраля осталось всего 3 недели.