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Прошел почти год с тех пор, как компания NVIDIA представила свою архитектуру Turing для ноутбуков. Однако, она по-прежнему не получила достаточного распространения, в отличие от своего предшественника в лице Pascal. NVIDIA впервые представила Pascal для ноутбуков три года назад выпустив процессор начального уровня GeForce MX150, который затем был заменен на MX250, являющийся по-сути разогнанным и переименованным MX150, а в 2018 году появились MX110 и MX130, последний из которых переименовали в MX230.

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Как стало известно, компания Nvidia еще не закончила работу с чипами Pascal для ноутбуков. Информация, обнаруженная в недавнем выпуске драйверов, подтвердила это, а также подтвердили идентификаторы процессоров GeForce MX330 и MX350. Согласно сообщению на LaptopVideo2Go, MX330 имеет идентификатор "1D16", а "1D" относится к графическому процессору Pascal GP108. Между тем, драйвер показывает идентификатор "1C94" для MX350, это означает, что он не основывается на GP108. Следовательно, процессор MX350 является не просто обновлением MX250. "1C" означает, что MX350 может быть построен на чипе GP106 или GP107. Однако его суффикс "94" следует за "1C92", также известным как GeForce GTX 1050 Max-Q, а это говорит, что MX350 построен на GP107.

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Ожидается, что NVIDIA представит мобильные видеочипы MX330 и MX350 20 февраля. Обе модели могут иметь варианты с энергопотреблением 10 и 25 Вт.



