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Сегодня в сеть просочилась информация от инсайдера eagle-eye @_rogame о том, что в базе данных 3DMark появилось два неизвестных процессора от Intel на архитектуре Comet Lake-S. Новая утечка дает нам возможность взглянуть на потенциальные спецификации процессоров, но стоит иметь в виду, что это могут быть инженерные образцы, поэтому спецификации могут быть изменены.

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И так, процессор Core i9-10900 представляет собой 10 ядерный, 20 поточный чип, который, по-видимому, имеет базовую тактовую частоту 2,8 ГГц , а в Boost режиме разгоняется до 4,9 ГГц.

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Другим процессором является Core i5-10500, который получил в своё распоряжение шесть ядер и двенадцать потоков. Сообщается, что этот процессор в базе обладает тактовой частотой 3,1 ГГц. К сожалению, программа 3DMark неправильно определила тактовую частоту процессора в Boost режиме, так что о её значении остаётся только гадать.

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Как известно, процессоры Comet Lake-S используют 14-нм техпроцесс Intel, но для них потребуются новые материнские платы с разъемом LGA1200. Основные производители материнских плат уже готовы к производству своей продукции на новых чипсетах Intel серии 400. Как всегда, потребители смогут выбирать из множества различных чипсетов на любой вкус и кошелёк. Новая 400 серия должна включать в себя чипсеты: W480, Q470, Z490, H470, B460 и H410.

Согласно попавшем в сеть официальным характеристикам грядущих процессоров предполагается, что чипы Comet Lake-S подразделяются на три категории. К первой относятся высокопроизводительные чипы для энтузиастов с энергопотреблением 125 Вт, ко второй относятся мэйнстрим процессоры с энергопотреблением 65 Вт, а к третьей - маломощные процессоры с потреблением 35 Вт. Судя по довольно низким тактовым частотам, процессоры Core i9-10900 и Core i5-10500, скорее всего, относятся к категории 65 Вт. Хотя по слухам, реальное энергопотребление будет гораздо выше официально заявленного.

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В связи с постоянными проблемами у компании Intel точная дата выхода новых процессоров не известна. Изначально выпуск планировался в феврале, но скорее всего новое поколение процессоров появится не раньше весны.