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Предстоящий флагманский смартфон компании Samsung Galaxy S20 в базовой версии не будет поддерживать сотовые сети стандарта 5G, как многие думали. Вместо этого варианты смартфонов Samsung Galaxy S20 с 6,2-дюймовым дисплеем и более крупный Galaxy S20+, оснащенный 6,7-дюймовый экраном будут иметь по две различных версии, одна с поддержкой сетей 4G, а другая с поддержкой сетей 5G. Единственная модель, которая будет поставляться в базовой версии с 5G, является Galaxy S20 Ultra. Она станет самой большой и самой дорогой из трех моделей и получит 6,9-дюймовым дисплей. Эта информация стала доступна благодаря утечкам от Макса Вайнбаха из XDA Developers, являющегося довольно надёжным источником информации.

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Реальность такова, что сети 5G все еще находятся в зачаточном состоянии, поэтому для Samsung имеет смысл сохранить свои флагманские модели как можно более доступными, а также предоставить клиентам возможность заплатить небольшую надбавку за подключение к 5G и чтобы в будущем оправдать свои инвестиции. Это, однако, поставит некоторых поклонников корейской марки перед определенной дилеммой при выборе конкретной модели смартфона.

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Кроме того, сегодня стало известно, что все модели Galaxy S20 получат по 12 Гб оперативной памяти стандарта LPDDR5.