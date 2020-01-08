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В предварительном обновлении Windows 10 появились ​​новые опции

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  Компания Microsoft выпускает новое предварительное обновление ОС Windows 10 Build 19541, которое будет содержать несколько незначительных новых функций. Windows 10 Build 19541 доступна для тестировщиков в программе Fast Ring of Windows Insider и включает несколько небольших улучшений, которые могут появиться, или не появиться в наступившем 2020 году. Windows 10 Build 19541 может быть частью выпуска 20H2 «Manganes», следующей версии настольной ОС, выход которой запланирован на вторую половину 2020 года.

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  Согласно журналу изменений, сборка Build 19541 добавляет значок на панель задач, который будет позволять пользователям быть в курсе того, что приложение при своей работе использует определение местоположения, по аналогии с апдейтом Windows 10 за ноябрь 2019 года, где Microsoft добавила аналогичный значок, чтобы пользователи знали, когда приложение получает доступ к микрофону устройства.

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 Windows 10 Build 19541 также добавляет новую опцию в диспетчер задач, которая будет показывать пользователям архитектуру каждого запущенного процесса. Найти новый параметр «архитектура» можно на вкладке «Сведения» в диспетчере задач.

  Как уже отмечалось выше, функции, включенные в сборки Fast Ring, не будут привязаны к конкретному обновлению операционной системы Windows 10. Другими словами, точно не известно, когда эти новые функции и улучшения появятся в рабочих сборках Windows 10, а некоторые функции и вовсе могут никогда не  выйти в свет.

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Хуйню несешь.
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