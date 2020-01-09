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Выставка CES 2020 продолжается, но многие компании уже успели показать свои новинки, которые несомненно произвели фурор и найдут множество покупателей на свою продукцию. Интересных продуктов так много, что в данной статье будет представлена выборка из 10 самых крутых продуктов, анонсированных на CES 2020. Если вы считаете, что в топ могли войти другие гаджеты и продукция, то пишите в своих комментариях ваши варианты, будет интересно почитать и обсудить.

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Первые ноутбуки с технологией 5G

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Уже больше года в прессе только и пишется, что о 5G смартфонах, но теперь пришло время поговорить о ноутбуках с поддержкой 5G. Компании Dell, HP и Lenovo продемонстрировали свои первые ноутбуки с подключением к сетям 5G на CES 2020. Строго говоря, Dell уже представила первый ноутбук 5G несколько дней назад, но на CES 2020 она объявила о его новой версии 2 в 1. HP анонсировала Elite Dragonfly G2, а Lenovo предложила Yoga 5G 2 в 1. Все представленные ноутбуки поддерживают подключение к сети 5G благодаря модему компании Qualcomm, и все они работают под управлением Windows 10.

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Особенностью смартфона OnePlus Concept One стала технология невидимой камеры. Концептуальная модель представляет собой смартфон с кожаной задней частью в культовом цвете Papaya Orange от McLaren и невидимыми тройными камерами на задней панели. Камеры расположены под электрохромным стеклом, которое может меняться от непрозрачного до прозрачного, что делает камеры невидимыми, когда они не используются. Компания заявила, что переход стекла с прозрачного на непрозрачный или наоборот занимает 0,7 секунды. Стекло также можно сделать полупрозрачным, что позволит снимать фотографии при очень ярком солнечном свете. Концепция OnePlus One, вероятно, никогда не появится на полках магазинов, но сам принцип работы вполне может быть применим в будущем в других гаджетах.

Samsung Galaxy Note 10 Lite (и S10 Lite)

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Samsung продемонстрировала свои новые Galaxy Note 10 Lite и S10 Lite на выставке CES 2020. Два устройства, которые появятся на прилавках в первом квартале 2020 года, являются первыми вариантами флагманской линейки Samsung Lite от компании Samsung. Galaxy Note 10 Lite - это первое «доступное» устройство Note, которое предоставляет все инновационные и уникальные функции старшего представителя по цене всего 599 евро. Несмотря на то, что это Lite версии смартфонов, они также комплектуются высококлассными SoC Exynos 9810 и Snapdragon 855, а также имеют отличные камеры с новой технологией оптической стабилизации.

Lenovo ThinkPad X1 Fold





Lenovo представила первый в мире складной ноутбук (со складным дисплеем) на выставке CES 2020, и он больше не является концепцией. Ноутбук ThinkPad X1 Fold будет доступен для покупки уже в этом году. Ноутбук оснащен пластиковым OLED-дисплеем с соотношением сторон 4:3, диагональю 13,3 дюйма и разрешением экрана 2K. По словам Lenovo, ноутбук весит всего 999 грамм, но в нем есть хорошая батарея на 55 Втч, работающая до 11 часов без подзарядки. Он оснащен процессором Intel Core следующего поколения, имеет 8 Гб оперативной памяти LPDDR4x и внутреннее хранилище объемом до 1 Тб, слот для SIM-карты и два порта USB Type-C. Ноутбук также может быть оснащен 5G модемом.

Samsung NEON technology

Samsung NEON - это не аппаратный продукт, а новая технология, которая способная оживить чатботов благодаря приданию им вида живого человека. Samsung NEON создает аватары, способные взаимодействовать с реальными людьми для выполнения ряда задач. Программное обеспечение для управления аватарами может генерировать новые выражения, движения и диалоги в режиме реального времени, автоматически, всего за несколько миллисекунд. Это делает виртуальный аватар чрезвычайно реалистичным и практически не отличимым от реальных людей.

Samsung Ballie





В секторе интернет вещей очень интересно выглядит новинка от компании Samsung, которая представила Ballie, представляющим собой маленького вращающегося робота, способного распознавать окружающих людей благодаря искусственному интеллекту и управлению интеллектуальными бытовыми приборами. Он даже может следовать за человеком, куда бы он ни шел и звонить хозяину в случае возникновения проблем. Официальное видео показывает, как робот функционирует и помогает пользователю в различных ситуациях.

Sony VISION-S concept car





Многие ожидали, что компания Sony представит PS5 на CES 2020, но этого не произошло (компания только представила новый логотип PS5). Вместо этого Sony показала свой взгляд на электрокары и явила публике Vision-S - первый электрический автомобиль Sony, созданный совместно специалистами в области искусственного интеллекта и робототехники. Автомобиль оснащен 33 датчиками, способными обнаруживать людей и другие транспортные средства внутри и снаружи автомобиля, чтобы обеспечить надежное и безопасное управление.

Samsung The Wall MicroLED TV





Ещё одним представителем данной подборки является The Wall TV от Samsung. Да, это опять представитель южнокорейского гиганта. Это не удивительно, ведь Samsung является одной из компаний, которая анонсировала наибольшее количество инновационных продуктов на выставке CES 2020. The Wall TV представляет собой один из самых больших когда-либо созданных телевизоров. Он оснащается панелью MicroLED размером 292 дюйма (более 7,4 метра), но есть и менее крупный экземпляр со 150 дюймовым экраном разрешением 8K. Панель MicroLED обеспечивает идеальный черный цвет и высокую яркость по сравнению с OLED дисплеями, и позволяет не опасаться выгорания. К сожалению сроков выхода в продажу телевизоров с технологией MicroLED представители компании не назвали.

Ninebot Segway S-Pod

Компания Ninebot на выставке CES 2020 заново открыла мир городских индивидуальных средств передвижения, представив умное электрическое кресло Segway S-Pod с запасом хода до 70 км, способное переместить своего обладателя из пункта А в пункт Б со скоростью до 38 км/ч. В отличие от предшественника, новинка имеет джойстик для управления скоростью и направлением движения, но Segway S-Pod также может управляться дистанционно с помощью планшета.





Концептуальные ПК от Dell





Помимо своего первого ноутбука с поддержкой 5G, на CES 2020Dell также продемонстрировала три концептуальных ПК. Первый называется Concept UFO и представляет собой модульный ПК с форм-фактором консоли Nintendo Switch. Он имеет два съемных контроллера и может использоваться как в качестве ноутбука, так и в качестве настольного компьютера.

Второй концепт называется Concept Duet и представляет собой компьютер с двумя 13,4-дюймовыми дисплеями. И последнее, но не менее важное это Concept ORI - ПК со складным дисплеем, похожим на Lenovo ThinkPad X1 Fold,имеющим 13 дюймовый QH+ экран.