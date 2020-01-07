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Сегодня Antutu опубликовал рейтинг производительности смартфонов на базе Android, которые в настоящее время доступны в Китае. Рейтинги относятся к двум различным категориям, а именно к смартфонам среднего класса и флагманского уровня.

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Согласно рейтинга самым производительным флагманом китайского рынка в декабре стал Vivo IQOO Neo, обладающий 8 Гб оперативной памяти и 128 Гб встроенной памяти. Смартфон набрал 504,432 балла.

Смартфон Vivo IQOO Pro 5G с 8 Гб оперативной памяти и 256 Гб встроенной памяти занимает второе место с результатом 499,446 баллов.

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Третье место также досталось представителю компании Vivo NEX 3 5G с 8 Гб оперативной памяти и 256 Гб внутреннего хранилища, который набрал 498 596 баллов. Вся тройка лидеров работает на SoC Snapdragon 855 компании Qualcomm.

Смартфоны среднего класса

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В средней ценовой категории лидером, как и во флагманском рейтинге, стал смартфон Vivo X30 Pro 5G. Устройство обладает 8 Гб оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти и набирает впечатляющие 327 527 баллов.

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Смартфон Reno3 Pro 5G от Oppo с 8 Гб оперативной памяти и 128 Гб встроенной памяти занял вторую строчку с результатом 318,328 баллов.

Почётное третье место досталось Honor 9X Pro, который набрал 310 398 баллов. Примечательно, что он является одним из немногих смартфонов рейтинга, которые не оснащены процессором Qualcomm Snapdragon., а используют собственный чипсет компании Kirin 810.

Тестирование проводилось в период с 1 декабря по 31 декабря 2019 года. Каждая модель тестировалась несколько раз с использованием последней доступной версии программы Antutu V8.