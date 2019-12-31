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В этом году компания Samsung уже выпустила несколько смартфонов под своей новой линейкой Galaxy M. В наступающем новом году Samsung планирует расширить ассортимент смартфонов данной линейки. Уже сейчас начинают появляться сведения о смартфонах M серии следующего поколения. Согласно недавно появившемуся отчету, Samsung начала производство нового телефона в Индии на заводе Noida. Новое устройство получило модельный номер SM-M515, который, как предполагается, получит официальное название Galaxy M51.

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Кроме того, в отчете упоминается, что производство в настоящее время находится только на ранней стадии, а полноценный запуск конвейера произойдет через несколько месяцев. Стоит отметить, что смартфон Galaxy M40 в настоящее время является топовым в линейке. Поскольку компания сейчас работает над смартфоном Galaxy M51, похоже, что "М" серия может вообще пропустить устройство M50. На самом деле, это имеет смысл, учитывая тот факт, что смартфоны серии "А" и "М" в 2020 году будут иметь цифру "1" в названии.

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С учетом вышесказанного, предстоящий смартфон Galaxy M51 станет преемником предыдущего устройства M40. На данный момент отсутствует подробная информация о новинке, поэтому о технических характеристиках мы можем только догадываться, но скорее всего, смартфон получит чипсет собственного производства компании Samsung средней ценовой категории. Вероятно, больше информации мы узнаем на ближайшем мероприятии WMC 2020 в марте.

Говоря о будущих устройствах, напомню, что Samsung в данный момент также работает над очередными флагманскими устройствами серии Galaxy S11/S20 и следующим поколением складного смартфона Galaxy Fold 2.