Появились первые изображения Google Pixel 4a
После того, как смартфон Google Pixel 4 появился на рынке прошло несколько месяцев. И вот теперь в сети появилась первая информация о младшем представителе семейства смартфонов от Google. Как и предшественник Pixel 3a, новы смартфон получит название с буквой A. Он станет смартфоном среднего класса второго поколения. Напомню, что Pixel 3a (первый смартфон среднего класса от Google) появился на рынке в этом году и получил ценник в 399 евро (446 долларов). Этот смартфон сохранил многие функции старшей модели, в том числе отличную основную камеру, и получил достаточно положительные отзывы от пользователей и профильной прессы. Будем надеяться, что в новом середнячке Pixel 4a также сохранится преемственность от старшей модели, в особенности отличное качество получаемых фотографий.
рекламаВ своих топовых моделях компания Google отказалась от сканера отпечатков пальцев и заменила его на Face Unlock. Однако, это не относится к новому устройству среднего класса. Датчик отпечатков пальцев занимает классическое положение на задней панели этого устройства. Дизайн камеры также напоминает дизайн Pixel 4. Однако Pixel 4a будет обладать единственным объективом на задней панели смартфона, а фронтальная камера для селфи обосновалась в отверстии с левой стороны экрана.
рекламаВ ближайшие недели можно ожидать новых утечек о смартфоне Pixel 4a. Возможно в скором времени мы узнаем об аппаратной начинке и характеристиках камер нового Пикселя.
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