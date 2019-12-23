Китайские процессоры Zhaoxin теперь работают на собственной ОС
Портал MyDrivers сообщил, что китайские процессоры Zhaoxin теперь работают с собственной операционной системой Unity (UOS). Неудивительно, что Китай хочет прекратить зависеть от технологий США, и последние разработки являются важным шагом к самодостаточности процессорного производства в Поднебесной. Эта новость появилась на фоне новых ограничений китайского правительства, которые вынуждают китайские учреждения заменять всё аппаратное и программное обеспечение для компьютеров иностранных производителей на продукты отечественного производства в течение трехлетнего периода.
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Компания Tongxin Software, разработчик UOS, смогла заставить процессоры KaiXian KX-6000 и KaiSheng KH-30000 работать на настольных и серверных версиях UOS. Вышеупомянутые чипы являются новейшими 16-нм процессорами Zhaoxin, которые оснащены восемью ядрами с базовой тактовой частотой 3 ГГц. Благодаря новым драйверам в UOS процессоры KaiXian KX-6000 обеспечивают улучшенную производительность видео и аудио. Чипы также поддерживают 3D-графику и декодирование видео сверхвысокой четкости, а серверные процессоры KaiSheng KH-30000 демонстрируют превосходную производительность и стабильность при работе с большими базами данных.
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Компания Tongxin Software будет продолжать работать в тесном сотрудничестве с Zhaoxin, чтобы оптимизировать и улучшить производительность приложений с новыми процессорами, а также стремится к тому, чтобы другие чипы китайского производства, такие как Loongson, FeiTeng, ShenWei, Kunpeng и Hygon, получили возможность работать с UOS. В будущем китайцы надеются, что UOS станет достаточно зрелой, чтобы полностью заменить операционную систему Windows от компании Microsoft.
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