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Twitter опубликовал заявление, касающееся недавнего обнаружения уязвимости в своем приложении для ОС Android. Согласно появившейся информации, критическая проблема позволяет злоумышленнику контролировать ваш профиль, а значит это позволит отправлять сообщения и получить доступ к личной информации. Требуется только вставить вредоносный код в определенную область мобильного приложения Twitter.

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В Twitter заявляют, что не нашли никаких свидетельств того, что кто-то на самом деле использовал эту уязвимость. Тем не менее, компания принимает все необходимые меры для устранения бреши в безопасности. В зависимости от конкретной версии Android, компания проводит рассылку с инструкциями о том, как действовать в случае обнаружения вмешательства потенциальных злоумышленников.

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Согласно информации, эта проблема не затронула пользователей устройств на мобильных устройствах с iOS, так как в данной системе намного сложнее получить доступ со стороны. Компания приносит свои извинения пользователям и гарантирует, что проблема в скором времени будет решена, а работа над обеспечением безопасности информации в своей сети будет продолжена с ещё большим усердием.