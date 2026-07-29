Для максимальной производительности настольного процессора Intel с 12 ядрами Xe3P линейки Nova Lake-S необходимо не менее 65 Вт мощности.

По слухам, процессоры Intel Nova Lake-S с улучшенной интегрированной графикой разрабатываются с учетом сегмента питания класса 65 Вт. По словам инсайдера Jaykihn, этот уровень питания потребуется для того, чтобы конфигурация с 12 графическими ядрами Xe3P достигла своей максимальной производительности.

Последняя информация не подтверждает, относится ли значение 65 Вт к окончательной спецификации базовой мощности процессора. Jaykihn конкретно описывает это как сегмент питания мощностью 65 Вт. Это говорит о том, что конфигурации материнских плат с более низким энергопотреблением могут не обеспечить достаточную мощность графики для полной конфигурации с 12 ядрами Xe3P.

Источник: Videocardz

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Упоминаемый класс питания соответствует стандартным процессорам AMD серии Ryzen G. Ryzen 7 8700G, Ryzen 5 8600G, Ryzen 5 8500G и Ryzen 3 8300G имеют стандартное значение TDP 65 Вт. AMD также предлагает варианты GE мощностью 35 Вт для систем с более жесткими ограничениями по энергопотреблению и охлаждению.

В последние поколения Intel не предлагала прямых альтернатив процессорам AMD серии G. Одним из ранних исключений был Core i7-5775C 2015 года. Этот 65-ваттный процессор для сокета LGA1150 включал графику Iris Pro Graphics 6200 и 128 МБ eDRAM, но Intel не использовала этот подход в более поздних семействах процессоров для массовых настольных компьютеров.

Таким образом, Nova Lake-S может стать первым современным процессором класса APU с графикой, заимствованной из более крупных мобильных разработок Intel. Intel уже предлагает мобильные процессоры Panther Lake с 12 ядрами Xe3, в то время как настольная линейка Nova Lake будет использовать обновленную архитектуру Xe3P. Intel пока не подтвердила конфигурацию Nova Lake-S, тактовые частоты графики, поддержку памяти или производительность.