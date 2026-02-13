Новые модули не блещут высокой скоростью, но должны стать отличным выбором для систем, где требуется надежность и стабильность работы

Компания Biostar известна в основном производством материнских плат, но постепенно расширяет ассортимент своей продукции, который уже включает промышленные ПК, видеокарты и системы хранения данных. У компании также есть несколько устройств памяти, но их ассортимент довольно ограничен.

Теперь Biostar анонсировала новые модули DDR5 UDIMM объемом 16 ГБ в вариантах со скоростью 4800 МТ/с и 5600 МТ/с, позиционируя их как компоненты, ориентированные на стабильность и совместимость, для массовых настольных компьютеров. Компания заявляет, что модули предназначены для повседневных задач, таких как офисные программы, HTPC-системы, NAS-системы и создание контента в целом, а не для высокопроизводительных игровых ПК.

Источник: Biostar

Оба варианта памяти представляют собой стандартные 288-контактные небуферизованные модули UDIMM и рассчитаны на работу при напряжении 1,1 В. Производитель также подчеркивает наличие встроенной микросхемы управления питанием (PMIC), сертифицированной по стандарту JEDEC, для более точной регулировки напряжения, а также поддержку ECC на кристалле для повышения целостности внутренних данных во время работы. Компания BIOSTAR указывает заявленные тайминги CL40-40-40-77 для модели 4800 МТ/с и CL46-45-45-90 для модели 5600 МТ/с.

Судя по официальным характеристикам и позиционированию, новые 16-гигабайтные модули ориентированы на бюджетные или базовые варианты обновления памяти, где цена, стабильность и широкая совместимость важнее, чем более высокая частота или более агрессивные тайминги. Что касается цены новых моделей, то компания пока не сообщает данную информацию.