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Nvidia GeForce 7800 GTX отмечает 20-летний юбилей
Являясь основой графического процессора PlayStation 3, она была в свое время чемпионом по производительности и эффективности

Видеокарта Nvidia GeForce 7800 GTX была выпущена 20 лет назад. Хотя ее название и репутация позабылись за два десятилетия, но в то время это было новаторское достижение команды Дженсена Хуанга. Эта видеокарта на архитектуре Nvidia Curie быстро завоевала репутацию благодаря своему HDR-освещению, скачку в количестве шейдеров, значительно улучшенной эффективностью по сравнению с предыдущим поколением и производительностью по сравнению с лучшими картами Radeon R400 от ATI.

Nvidia первой в линейке Curie выпустила флагман GeForce 7800 GTX, день рождения которого и отмечается сегодня. Тогда Nvidia выпустила эту модель с немедленной доступностью и невероятной для той эпохи рекомендованной розничной ценой в 599 долларов. За свои деньги пользователи могли насладиться новым графическим процессором G70 с 302 миллионами транзисторов, 24 пиксельными и 8 вершинными шейдерами, изготовленными по 110-нм техпроцессу. Карта также поставлялась с 256 МБ памяти стандарта GDDR3 и поддерживала технологию SLI.

Позже в 2005 году, когда была выпущена версия GeForce 7800 GTX c 512 МБ, уже она стала новым чемпионом в графике. Помогали ей не только увеличенный кадровый буфер, но и значительно повышенные частоты ядра и памяти. Новейший флагман Nvidia также создал возможность для создания многочиповых конфигураций SLI с суммарным объемом памяти 1 ГБ. Обновленная карта стала хорошим ответом на запуск компанией ATI серии графических ускорителей X1000, включая новейшую в то время модель Radeon X1800 XT.

Хотя эта графическая карта и была превосходна в играх своей эпохи, официальные обновления драйверов для карты прекратились более десяти лет назад. Это ограничивает пользователей играми для Windows, построенными на API DirectX 9.0c.

Стоит также отметить, что чип Reality Synthesizer (RSX) в консоли PlayStation 3 основан именно на GeForce 7800 GTX 256 МБ с некоторыми специфическими модификациями, реализованными совместно с компанией Sony.

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#nvidia #видеокарты #видеокарты nvidia #playstation 3 #geforce 7800 gtx #geforce gtx 7800
Источник: tomshardware.com
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