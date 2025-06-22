MediaTek официально анонсировала Dimensity 8450, хотя анонс состоялся через несколько месяцев после того, как процессор дебютировал в смартфоне

Несмотря на то, что эта однокристальная система уже дебютировала в смартфоне Oppo Reno 14 Pro еще в мае, MediaTek только что официально анонсировала чипсет Dimensity 8450. MediaTek Dimensity 8450 является небольшим обновлением по сравнению с оригинальным Dimensity 8400. Обычно улучшения не приносят полного обновления названия, а лишь получают число 50 в конце.

Как и Dimensity 8400, Dimensity 8450 имеет архитектуру All Big Core, состоящую из 1 ядра Cortex-A725 с кэшем L2 объемом 1 МБ, 3 ядер Cortex A-725 с кэшем L2 объемом 512 КБ и 4 ядер Cortex-A725 с кэшем L2 объемом 256 КБ. Чипсет также имеет встроенный графический процессор Arm Mali-G720 с 7 ядрами и тактовой частотой до 1,3 ГГц, а, кроме того, блок обработки искусственного интеллекта MediaTek NPU 880.

По данным компании MediaTek, Dimensity 8450 оснащен новым Dual EIS Engine, который улучшает запись видео в формате 4K60 HDR, что обеспечивает более точную стабилизацию камеры. Он также позволяет редактировать и кодировать контент на 30% быстрее, чем конкурирующие мобильные платформы.

Также чипсет включает Live Broadcast Booster, который повышает точность распознавания лиц, таким образом определяя центральное лицо в кадре и делая его более четким с более качественными улучшениями на базе ИИ. Это в свою очередь также снижает энергопотребление на 7 процентов.

За исключением указанных выше изменений, указанных на странице продукта, остальные характеристики и функции аналогичны оригинальному Dimensity 8400, который, например, используется в популярном Poco X7 Pro.