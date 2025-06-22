По сравнению с версией Unreal Engine 5.4 производительность GPU и CPU увеличивается на 25 и 35 процентов соответственно

Выпущенный 5 апреля 2022 года, игровой движок Unreal Engine 5 произвел революцию в индустрии видеоигр. Некоторые пользователи используют его для возрождения старых блокбастеров. Но несколько недель назад был выпущен Unreal Engine 5.6, предлагающий гораздо лучшую производительность центрального и графического процессоров, чем его предшественник Unreal Engine 5.4.

Эта новая версия была представлена широкой публике во время мероприятия Unreal Fest. Она предлагает значительные улучшения в аппаратной трассировке лучей, которая оптимизирует производительность Lumen Global Illumination. Но это еще не все, потому что геометрическая потоковая передача стала быстрее, что обеспечивает более плавную загрузку огромных статичных миров. Не говоря уже о том, что также был реализован интуитивно понятный пересмотр трасс, как показано в этом презентационном видео с The Witcher IV.

По сравнению со своим предшественником, Unreal Engine 5.6 намного мощнее. И в сравнительном видео, предоставленном MxBenchmarkPC, можно увидеть разницу.

&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt; В видео представлена демонстрация Paris Tech от Scans Factory. В обеих версиях видеокарта RTX 5080 тестируется с настройками по умолчанию в этом программном обеспечении и аппаратным Lumen в ограниченном режиме CPU и GPU.

Если говорить о производительности, то графическая карта, по оценкам, работает на 25% лучше. Это связано с новой версией движка, которая использует его более эффективно, однако, потребляет больше энергии. Что касается процессора, то он получил ещё больший прирост производительности. По оценкам, он стал на 35% быстрее с более стабильной частотой кадров. С точки зрения качества изображения явное улучшение можно увидеть благодаря лучшему освещению Lumen.

Таким образом, если это простое сравнение, можно представить, как пример обновленной визуальной составляющей, то нет сомнений, что графика и визуальный рендеринг будут захватывающими в будущих играх, при условии, что у пользователей есть соответствующее оборудование, способное поддерживать высокие настройки.