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AMD подтвердила выход процессора Ryzen 5 9600X3D

Ryzen 5 9600X3D является 6-ядерным процессором на архитектуре Zen5 с 3D V-Cache
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Преемник 6-ядерного Ryzen 5 7600X3D, по-видимому, уже находится на финишной прямой по пути на полки магазинов. AMD косвенно подтвердила новую модель, указав её на странице поддержки драйверов для своей новой профессиональной видеокарты Radeon AI PRO R9700. Процессор указан вместе с Ryzen 9 9950X3D, Ryzen 9 9900X3D и Ryzen 7 9800X3D. Ожидается, что этот четвертый вариант будет иметь меньше ядер, чем Ryzen 7 9800X3D.

Независимое тестирование показало, что процессор показал себя на удивление близко к высоко оцененному 8-ядерному Ryzen 7 7800X3D.

Как и в линейке Zen 4, ожидается, что новый Ryzen 5 9600X3D будет использовать 8-ядерный чиплет с двумя отключенными ядрами. Кристалл ввода-вывода вряд ли претерпит какие-либо изменения и по-прежнему должен включать интегрированную графику, в отличие от другой будущей модели - Ryzen 7 9700F, в которой отсутствует iGPU.

Общий размер кэша в Ryzen 5 9600X3D будет лишь немного меньше, чем у Ryzen 7 9800X3D. ЦП будет включать 64 МБ 3D V-Cache второго поколения, как и в 8-ядерной модели. Однако, поскольку два ядра отключены, кэш L2 будет уменьшен на 2 МБ.

Кэш AMD в процессорах Ryzen 9000X3D:

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• Ryzen 9 9950X3D — 32 МБ на CCD (64 МБ L3) + 64 МБ 3D V-Cache + 16 МБ L2 + 1 МБ L1 = 145 МБ

• Ryzen 9 9900X3D — 32 МБ на CCD (64 МБ L3) + 64 МБ 3D V-Cache + 12 МБ L2 + 768 КБ L1 = 140,8 МБ

• Ryzen 7 9800X3D — 32 МБ на CCD (32 МБ L3) + 64 МБ 3D V-Cache + 8 МБ L2 + 512 КБ L1 = 104,5 МБ

• Ryzen 5 9600X3D — 32 МБ на CCD (32 МБ L3) + 64 МБ 3D V-Cache + 6 МБ L2 + 480 КБ L1 = 102,5 МБ

Первые слухи об этом процессоре появились в декабре 2024 года. Похоже, этот чип был запланирован с самого начала, так что его появление не так уж удивительно. Удивительно, что это заняло так много времени.

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Теги

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