Новинку в данный момент уже можно купить на Alibaba

Некоторым возможно знаком китайский бренд PELADN по его предыдущему и довольно спорному названию. PELADN раньше назывался PRADEON, но после использования этого названия для видеокарт GeForce пришло понимание, что PRADEON GeForce выглядит и звучит не совсем благозвучно.

PELADN по-прежнему производит карты GeForce и Radeon, но технически компания не является официальным партнером по производству. Вместо этого PELADN представляет собой полузаказной бренд, который использует ODM-производство и иногда разрабатывает собственные кулеры с уникальным стилем.

Недавно компания также вышла на рынок мини-ПК, и в настоящее время стремится предложить самый мощный APU от AMD на рынке, разработав продукт, построенный на основе всего одной модели.

PELADN YO1 является ПК малого форм-фактора на базе процессора Ryzen AI MAX+ 395. Эта система доступна только в одной конфигурации, включающей 16-ядерный чип, который обеспечивает самую высокую производительность из семейства AMD Strix Halo.

Процессор также включает графику Radeon 8060S с 40 вычислительными блоками на архитектуре RDNA 3.5. Гибридный процессор поддерживает три режима TDP: 55 Вт, 85 Вт и 120 Вт, хотя неясно, как пользователь сможет выбирать между ними, то есть с помощью программного обеспечения или физическим переключателем. Система также оснащена 128 ГБ памяти стандарта LPDDR5X-8000.

Одной из интересных особенностей является то, что эта система поставляется с двумя разными логотипами. Почему это так, остается загадкой.

Продукты PELADN доступны в магазинах Newegg и Amazon, но эта система настолько новая, что у нее еще нет собственной страницы. Однако компания начала продавать свой мини-ПК оптом, с ценой от 1850 долларов через Alibaba.