Кроме флагманской модели пользователям будут доступны модели мощностью 1600 и 2200 Вт

Блок питания ASUS Pro WS Platinum не предназначен для геймеров. Официально он предназначен для профессионалов, по сути, именно это и написано на этикетке блока питания. Хотя в сети ранее уже появлялся этот блок питания, теперь ASUS предоставила больше подробностей, которые не были раскрыты ранее.

Серия Platinum WS будет доступна в вариантах на 1600 Вт, 2200 Вт и 3000 Вт. Последний предназначен для систем с графическими процессорами GeForce RTX 5090 и RTX PRO 6000 Blackwell. Более того, ASUS утверждает, что её блок питания может поддерживать работу четырех карт RTX 5090 одновременно. Для обеспечения безопасности устройств компания внесла значительные улучшения, особенно в кабели питания.

MSI представила разъемы питания с желтыми наконечниками для графических процессоров, что помогает обеспечить правильное подключение, хотя это не полностью решило проблему плавления кабеля. ASUS приняла похожую идею, используя двухцветные наконечники, но фиолетового цвета.

Также стоит отметить, что ASUS применила золотое покрытие на медных контактах, утверждая, что это может снизить температуру разъема на 10°C, предположительно при максимальной нагрузке в контролируемом тесте, хотя никаких подробностей не было предоставлено. Кроме того, сами кабели протравлены, что, по словам ASUS, повышает гибкость во время установки. По словам компании, эти кабели также могут иметь на 50°C меньшую температуру при правильной прокладке. Кроме того, блоки питания ASUS Pro WS включают 10-летнюю гарантию. Что касается цены и даты релиза, то они пока остаются неизвестными.