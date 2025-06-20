Новинка получила разъем питания 12V-2×6 и тактовую частоту 2920 МГц

Прошло менее года, как компания ASRock официально анонсировала видеокарты своей новой серии Creator на основе модели Radeon RX 7900 XTX. По сути, карты представляли собой модели, ориентированные на рабочие станции, но созданные на основе игровой серии. Компания представила два варианта: с кулером нагнетательного типа с единственным вентилятором, а также полностью пассивную модель, которая не продавалась на розничном рынке.

Для линейки RDNA4 давно ходили слухи, что AMD выпустит Radeon RX 9070 XT с 32 ГБ памяти, но слухи были не совсем верными. Новая карта, анонсированная на мероприятии Computex, действительно основана на графическом процессоре Navi 48. Однако это не модель Radeon RX, а новый вариант Radeon AI PRO.

Главное отличие от предыдущей серии Radeon PRO заключается в том, что для нового поколения AMD позволит своим партнерам настраивать дизайн, как компания это делает с игровыми моделями. Эти карты будут иметь различную эстетику, уникальную для каждого производителя. Таким образом, в линейке PRO будет некоторое разнообразие и не все модели будут работать одинаково.

NVIDIA также рассматривает подобную идею, но пока не позволяет партнерам по производству плат настраивать своей серии RTX PRO. Тем не менее NVIDIA уже предлагает три варианта PRO 6000 Blackwell, один из которых использует кулер, похожий на RTX 5090 Founders Edition.

Для Radeon AI PRO ASRock в настоящее время предлагает одну модель: R9700 Creator. Карта имеет тактовую частоту до 2920 МГц и игровую тактовую частоту 2350 МГц.

Интересно, что ASRock продолжает использовать кулер с одним вентилятором, но в новой серии пассивного варианта нет. Карта заметно короче RX 7900 XTX, что имеет смысл, учитывая более низкие требования к питанию.

Компания также использует для этой карты разъем питания 12V-2x6, то есть эта модель и RX 9070 XT Taichi являются единственными картами на архитектуре RDNA4 от ASRock с таким типом разъема. ASRock также сохранила конструкцию испарительной камеры и добавила термопрокладки Honeywell PTM7950 с изменением фазы для R9700 Creator. Что касается времени выхода, то AMD ранее уже подтвердила, что модель Radeon AI PRO R9700 выйдет в июле.